Трое детей на Урале могут оказаться на улице из-за ипотеки умершей матери
Челябинск, 13 августа. Трое несовершеннолетних из поселка Дубровка Челябинской области могут остаться без жилья, так как признаны должниками по ипотечному кредиту после смерти их матери. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова изучит их документы, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
По данным представителей уполномоченного по правам человека, детей признали единственными наследниками квартиры после смерти их матери в 2015 году. Отец детей состоял с ней в разводе еще до заключения кредитного договора и не унаследовал, таким образом, ни жилье, ни долги по ипотеке, размер которых составил свыше 1 миллиона рублей. Добавляется, что платежи по кредиту после смерти женщины не производились.
«15 августа Маргарита Павлова поедет в поселок Дубровка, побеседует там с отцом детей, чтобы понять, как семья попала в такую ситуацию, когда детей могут выселить из квартиры по требованию банка. Затем она изучит документы детей», — сообщили ТАСС в пресс-службе омбудсмена.
В ведомстве обратили внимание, что, в случае несогласия банка на мирное урегулирование спора путем погашения долга, представители омбудсмена обратятся в арбитражный суд с заявлением о введении процедуры реструктуризации долга. Этот шаг позволит избежать продажи недвижимости и выселения несовершеннолетних детей на улицу, а также погасить задолженность по ипотечному кредиту без начисления штрафов и пени. При этом дети могут быть признаны банкротами.
Ранее эксперты «Дом.рф» сообщили газете «Известия», что российским гражданам могут выдать в текущем году ипотечных кредитов на общую сумму 3 триллиона рублей, что в 1,5 раза больше, чем в минувшем году. В целом за семь месяцев 2018 года выдано порядка 785 тысяч кредитов.