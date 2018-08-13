В Сирии рассказали, когда борьба с террористами будет считаться завершенной

Дамаск, 13 августа. Борьба с террористами в Сирии будет считаться завершенной, когда все беженцы вернуться домой, заявил министр местного самоуправления САР Хусейн Махлюф.

Махлюф возглавляет Координационный комитет страны по возвращению беженцев. Он отметил, что для возвращения сограждан на родину уже подготовлены все необходимые документы, а также изданы указы об амнистии.

«Победа будет считаться завершенной, когда вернутся сирийские беженцы, — объявил сирийский министр. — Это наша основная задача».

На данный момент в Сирию вернулись в дома порядка 3,5 миллиона внутриперемещенных беженцев.

«Возвращение сирийцев — это необходимый фактор для восстановления и строительства нашей страны», — резюмировал Махлюф.

Ранее появилась информация, что главарь запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ) Абу Бакр аль-Багдади был тяжело ранен во время авианалета истребителей ВВС Ирака в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.