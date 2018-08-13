Приедут пакистанцы или непальцы: в Киеве объяснили, почему ЕС не отправит на Украину своих миротворцев

Киев, 13 августа. Украина ставит в тупик любые переговоры и затягивает конфликт в Донбассе, выступая за введение миротворцев. Об этом заявил бывший глава дипломатического ведомства Украины Леонид Кожара.

Бывший украинский дипломат сожалеет по поводу того, что действующая киевская власть выступает за введение миротворцев, поскольку практика показывает, что введение миротворческих сил — вовсе не решение конфликта.

«Наоборот, это (введение миротворцев — Прим.ФАН) было его затягиванием. Ставя так вопрос, украинская власть сознательно идет на заморозку конфликта. Такие конфликты решаются лишь путем переговоров и общенационального понимания», — заявил он.

Кожара назвал «враньем» те заверения, что в качестве миротворцев на Украине будут выступать представители Европейского союза, передает «ПолитНавигатор».

«Ни одна страна Евросоюза не отдаст своих людей, чтобы они сегодня под голубыми касками служили на Украине... Приедут пакистанцы или непальцы — те страны, которые зарабатывают на миротворческих миссиях, кстати, как и Украина», — подытожил он.

Ранее в министерстве внутренних дел Украины признали, что вопрос введения миротворцев в Донбасс необходимо обсуждать с Россией.

Напомним, киевские власти весной 2014 года объявили о старте боевой операции против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине. Вопрос урегулирования конфликта решается также на минской площадке, однако Киев регулярно нарушает все договоренности, обстреливая территории Донбасса.