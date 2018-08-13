Центр поддержки гражданских инициатив запускает «Единая Россия»

Москва, 13 августа. Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) запускает «Единая Россия», сообщает пресс-служба партии.

Центр будет заниматься поддержкой гражданских инициатив и проектов НКО, которые направлены на развитие территорий и будут иметь социальную направленность.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, выступая на молодежном форуме «Машук-2018, рассказал, что весной обсуждалась тема, как сделать партию более полезной для граждан.

«Одной из идей «снизу» было создание в партии постоянного механизма поддержки инициатив общественников на местах, помощи в общественных стартапах активным молодым людям и НКО», — заявил Турчак.

Секретарь Генсовета партии рассказал, что Центр будет работать по нескольким направлениями — поддержка значимых гражданских инициатив и проектов НКО, патриотических проектов, новых медиа и журналистов.

«Центр будет оказывать методологическую помощь, экспертную поддержку, помогать составлять заявки на гранты, консультировать НКО», — добавил он.

Сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Сергей Боярский добавил, что Центр будет поддерживать проекты, которые направлены на развитие территорий, имеют социальную направленность, «чьи задачи реалистичны и достижимы, а результаты измеримы в количественных и качественных показателях».