Осторожно — свастика: сенатор требует уточнить статью о пропаганде нацизма

В соцсетях большой резонанс вызвали истории о людях, которых задерживали, судили и штрафовали за публикацию… фотографий из музея. Точнее говоря — и сегодня это все меняет — фотографий со свастикой. Скажем, жителя Архангельска судили за знаменитую фотографию с Парада Победы 1945 года, а молодого ставропольца — за репост с фотками из музея Второй мировой войны в Гданьске.

В вопросе разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Антон Беляков: «Нужно это исправлять»

«Таких дел было довольно много. Причем в некоторых случаях в суде эти дела обвиняемым удалось развалить, и суды вынесли оправдательные решения, а иногда, напротив, решения приходилось обжаловать в вышестоящей инстанции, — комментирует ситуацию член Совета Федерации Антон Беляков. — С этой статьей «о пропаганде» были сложности, в том числе и у Верховного суда».

В феврале сенатор Беляков представил в Государственную думу законопроект о внесении изменений в статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Действующий КоАП предусматривает ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской, экстремистской или любой другой запрещенной федеральными законами атрибутики или символики.

На практике получается, что закон одинаково строг к реальной пропаганде нацистской символики и, например, к демонстрации ее в рамках исторических или просветительских материалов.

Автор законопроекта считает, что из-за неясной формулировки «пропаганда и демонстрация» в статье 20.3 КоАП — без уточнения, что же такое «демонстрация», — формально под ее действие попали даже музеи. Эту статью требуется уточнить, уверен член Совет Федерации РФ.

«И на трофейном оружии, и на фотографиях и знаменах присутствует нацистская символика. Это действительно чисто юридическая проблема. Второпях приняли юридически некорректный текст, который нуждается в исправлении, — говорит Антон Беляков. — Насколько я понимаю, проблему понимают в правительстве, и Верховном суде. На сегодняшний день все заинтересованные ведомства признают, что нужно это исправлять».

Позиция Роскомнадзора

Антиэкстремистское законодательство появилось в нашей стране в 2002 году. С тех пор стилистика статьи о «пропаганде и демонстрации» несколько раз менялась.

Сначала в этом законе было наказуемо «демонстрирование фашистской атрибутики или символики в целях пропаганды такой атрибутики или символики». Так приняли КоАП в 2002 году.

Потом статью стилистически поправили, «пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения», тоже несла некий обобщенный смысл, хотя при таком толкованием закона уже стали возникать коллизии.

В дело даже вмешался Роскомнадзор. В ведомстве заявили об официальной правовой позиции в отношении публичной демонстрации нацистской символики. Роскомнадзор опубликовал результаты специально заказанного юридико-лингвистического исследования в Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина.

«При подготовке данной нормы федерального закона законодатели использовали для связки понятий «пропаганда» и «публичное демонстрирование» соединительный союз «и». То есть понятия не просто перечисляются, они грамматически соединены между собой, — говорится в заключении. — Порядок их употребления таков, что термин «пропаганда» находится в сильной, приоритетной позиции по отношению к термину «публичное демонстрирование».

Эксперты пришли к выводу, что само по себе публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики без целей пропаганды не является проявлением экстремизма. И поэтому использовать нацистскую символику в исторических и научных целях допустимо.

«При этом нацистская символика не может быть использована с целью оскорбления советского народа и памяти о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, для популяризации идей нацизма, теории расового превосходства, оправдания военных преступлений фашистов», — говорилось в заявлении Роскомнадзора.

Благая цель депутата Железняка

К слову, в отношении «реабилитации нацизма» действует и другая, более жесткая ответственность. В 2014 году президент Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

Изменения в УК касались уголовной ответственности за посягательство на историческую память в отношении событий, имевших место в период Второй мировой войны.

За отрицание фактов, установленных Международным военным трибуналом, а также за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР во время Второй мировой войны, предусмотрены штрафы до трехсот тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Штрафы и сроки могут быть больше, если при реабилитации нацизма кто-либо использовал служебное положение.

В 2014 году очередные поправки в Кодекс об административных правонарушений внесла группа депутатов Государственной думы. Законопроект представлял Сергей Железняк. Он предложил расширить сферу административной ответственности за публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций.

Отвечая на вопросы своих коллег, депутат подчеркнул, что речь в законопроекте идет только о пропаганде, которая «реабилитирует нацизм» или другое экстремистское движение.

«Если же речь идет о документальных, научно-исследовательских материалах, то символика может присутствовать, так как в этих материалах нет цели пропаганды и поддержки этих организаций», — сказал депутат.

Несомненно, Железняк руководствовался благой целью. Еще была свежа память о событиях на Украине. Депутат в своем выступлении эмоционально говорил об участии в госперевороте на Украине организаций с бандеровской символикой.

Но именно с тех пор в законе значится «пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики». Именно союз «либо» и дает право силовикам привлекать к ответственности пользователей соцсетей за фотки из музеев, а суды — выносить зачастую необоснованно жестокие решения.

Пора исключить неточности

Чтобы неточность формулировок никого не смущала, сенатор Беляков предложил исключить административную ответственность в случаях использования нацистской символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях при условии отсутствия признаков пропаганды.

Беляков подчеркивает, что, помимо внесения изменений в КоАП, правку потребуется внести в федеральные законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности».

Законопроект, внесенный в Госдуму в феврале, до сих пор не рассмотрен в первом чтении. Сенатор надеется, что его инициативу депутаты обсудят в рамках осенней сессии нижней палаты российского парламента.