Меню
Общество
«Двойка бьет туза»: Доренко раскритиковал новую версию убийства Листьева
Россия
Путин поручил проработать меры по стимулированию притока населения на Дальний Восток
Следующая новость
Загрузка...

    «Двойка бьет туза»: Доренко раскритиковал новую версию убийства Листьева

    992

    Сергей Доренко

    Москва, 13 августа. Известный российский журналист Сергей Доренко раскритиковал новую версию убийства Владислава Листьева, по которой заказчиком преступления мог стать олигарх Борис Березовский.

    Доренко отметил, что у Березовского не было оснований убивать Листьева. Он пояснил, что олигарх мог просто уволить журналиста.

    «Если Листьев сказал бы: «Березовский, я не подчиняюсь твоим приказам, я не отказываюсь от рекламы», то Березовский сказал бы: «Ну хорошо, просто на работу завтра не приходи, ты больше не работаешь», — представил он ситуацию. — Что его стрелять-то? Выгнать, и дело с концом».

    Он подчеркнул, что, скорее всего, за убийством Листьева стоит «криминальная шушера».

    «Если вы спросите мою версию, кто его убил, то тут двойка бьет туза, — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва». —  Всегда в России выгоднее ругаться с президентом, чем с лавочником».

    Владислав Листьев

    Напомним, Листьев был убит киллером в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице в Москве 1 марта 1995 года.

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.