«Двойка бьет туза»: Доренко раскритиковал новую версию убийства Листьева
Москва, 13 августа. Известный российский журналист Сергей Доренко раскритиковал новую версию убийства Владислава Листьева, по которой заказчиком преступления мог стать олигарх Борис Березовский.
Доренко отметил, что у Березовского не было оснований убивать Листьева. Он пояснил, что олигарх мог просто уволить журналиста.
«Если Листьев сказал бы: «Березовский, я не подчиняюсь твоим приказам, я не отказываюсь от рекламы», то Березовский сказал бы: «Ну хорошо, просто на работу завтра не приходи, ты больше не работаешь», — представил он ситуацию. — Что его стрелять-то? Выгнать, и дело с концом».
Он подчеркнул, что, скорее всего, за убийством Листьева стоит «криминальная шушера».
«Если вы спросите мою версию, кто его убил, то тут двойка бьет туза, — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва». — Всегда в России выгоднее ругаться с президентом, чем с лавочником».
Напомним, Листьев был убит киллером в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице в Москве 1 марта 1995 года.