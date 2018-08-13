Инвестиции на бумаге и здоровье населения: две чаши весов Орловской области

Правительство Орловской области и члены общественного движения схлестнулись в жаркой дискуссии относительно строительства завода по производству ПВХ — напольных покрытий. На стороне одних — инвестиционная привлекательность, сотни рабочих мест и личное участие врио губернатора. Но жители Орла и ближайших к производству населенных пунктов бьют тревогу. Они говорят об экологической катастрофе и угрозе их здоровью.

Борьба за право на безопасную жизнь продолжается уже больше года. Уставшие от несправедливости активисты собираются провести митинг и потребовать от руководства задуматься о населении. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«В первую очередь для нас важны инвестиции в модернизацию производства»

О создании ПВХ-завода по производству напольных покрытий ООО «Интернэшнл Вайнил Компани-Восток» в Орле заговорили в 2017 году. В июне было подписано соглашение с региональным правительством на Петербургском международном экономическом форуме. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков в Орловской области — общий объем инвестиций предприятия в экономику области превысил в 2017 году 2,5 млрд рублей. Кроме того, корпорация занимает важные позиции на региональном рынке труда. В 2019–2020 годах ожидается доведение среднегодовой численности работников до 2148 человек.

«Мы рады сотрудничеству с компанией «Керама Марацци». Для нас в первую очередь важны такие показатели компании, как инвестиции в модернизацию производства, а также создание новых рабочих мест с высоким уровнем заработной платы и выплата налогов в региональный бюджет. Поэтому будем продолжать оказывать содействие развитию производства предприятия. В частности, мы корректируем региональное законодательство в отношении предоставления налоговых льгот», — заявил позднее в январе врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.

Ввод в эксплуатацию и начало производства на новом заводе в Орловской области, по информации правительства региона, произойдет в конце этого года — начале 2019-го. Для строительства второй очереди необходимо перенести линию электропередачи с земельного участка, на котором будут проводиться работы. Правительство региона в рамках рабочей поездки в начале 2018 года вновь подчеркнуло, что окажет инвестору содействие в решении данного вопроса.

В своем инвестиционном послании в декабре 2017 года Андрей Клычков подчеркивал, что создание благоприятной среды для бизнеса имеет прямое отношение к улучшению качества жизни населения. Не согласны с ним оказались как коллеги в правительстве, так и жители ближайших к Орлу населенных пунктов, уставшие от «грязных» производств вблизи своих домов.

«Ранее в Орле итальянской компанией был построен завод «Керама Марацци», выпускающий по сей день плитку. С этой компанией у города никогда не было проблем. Европейцы пользовались фильтрами и никогда не создавали экологических проблем. Несколько лет назад эту компанию выкупил американский концерн. С предыдущим губернатором Вадимом Потомским была вытеснена компания ООО «Кока-Кола Ботлерз ЭйчБиСи Евразия» из Орловской области. Ну и концерн без проведения общественных слушаний стал эту землю осваивать», — рассказал координатор регионального общественного движения «Граждане Орла» Вадим Невров.

По его словам, на земле, где располагается завод, ранее в советское время была зона пищевых производств. Территориально это точка возвышается над Орлом.

«Орел начинался из излучья двух рек Орлика и Оки — самой низкой точки. В какую бы сторону от рек вы ни поехали — идет повышение градиента. В советское время роза ветров у нас шла с северо-запада, но теперь климат поменялся и ветер с юго-востока — вполне привычная ситуация. Поэтому там всегда была земля четвертой и пятой категории. Экологически опасные производства там не размещали», — пояснил Невров.

«Все будет хорошо — мы в это не верим абсолютно»

Публичные слушания, в рамках которых обсуждался перевод одной категории земли в другую, прошли за закрытыми дверьми. Никто из населения и общественников не был оповещен о столь важном событии. Экологические и общественные организации зафиксировали начало строительных работ на территории будущего завода по производству ПВХ — напольных покрытий.

«Люди обеспокоены. Там «костный» (завод костной муки. — Прим. ред.) воняет. Мои родители здесь жили. И когда «костный» строили, говорили, что не будет вонять. Но вот, все воняет. Мы привыкли просто к этому обману. С ним уже ничего не поделать. Полбеды. Но вот тот [завод], что строят сейчас рядом. Он может и не вонять, но последствия от него будут ужасные. Любого человека останови, спроси, нужен ли населению завод? Ответят: «Нет». Там двести рабочих мест обещают, но угробить хотят столько жителей. У людей и так проблемы со здоровьем здесь», — отметил местный житель Владимир.

Вызванный общественный резонанс спровоцировал проведение вторых публичных слушаний, куда пришли жители Орла и области. В риторике выступающих часто фигурировало упоминание, что на близлежащих территориях находятся «грязные» производства, которые уже отравили экологию города.

«Были проведены слушания, вопросом которых стал перевод земли из четвертой категории в третью. Но там проблема в технологической цепочке производства этого покрытия. Им придется землю из третьей категории во вторую переводить. Наши эксперты так считают: на третьей категории они не остановятся», — отметил Вадим Невров.

Активисты указывают, что, исходя из презентаций, производство потребует расширения, так как нынешних площадей окажется мало: необходимы будут производственные склады и склады отходов. Кроме того, в рамках обсуждения звучали намерения «Керама Марацци» выкупить все земли дачных поселков вокруг своего завода, если санитарные нормы будут превышены. Таким образом, возможно, компании для расширения собственного производства придется выкупить земли у местных жителей.

«У нас есть гипотеза. Что они выкупают такие земли, ставят там «грязное» производство, «снимают сливки» первые пять лет, а потом это просто перепродают кому-нибудь. Соответственно, в ту пиар-компанию, что они развернули в Орле, что все будет хорошо, — мы в это не верим абсолютно. Более того, с момента первых стычек с ними прошло более полугода. За все это время они никакого озеленения вокруг завода не организовали», — заявил собеседник.

На сегодняшний момент активистами собрано 4,5 тысячи подписей граждан. В марте 2018 года возле областной администрации провели серию пикетов против строительства будущего завода. Пикетирующие пытались поговорить с министром промышленности, но на контакт с ними так никто и не вышел.

Как рассказал депутат Орловского горсовета Евгений Косогов, на политическом уровне также продолжается дискуссия о целесообразности появления в регионе нового производства. Депутатским корпусом направляли коллективное обращение врио губернатора, в прокуратуру. Реакции так и не последовало.

Кроме того, депутатские запросы с мнением народа и экспертов были отправлены в органы, отвечающие за экологию и природоохранительство. Оказалось, что все структуры, находящиеся в Орловской области, кроме Роспотребнадзора, не были в курсе идущего строительства.

«Врио губернатора просто хочет показать, что он пришел — и потекли инвестиции в регион, но я открыто заявлял, что нельзя на чаши весов ставить «грязные инвестиции» и здоровье население и экологию территории, на которой живем, — рассказал Евгений Косогов. — Абсолютно наплевав на законы РФ и региона, завод начали строить 10 месяцев назад. Разрешения на строительство у них не было. Они купили актив и начали строить. Везде чиновники наши заявляют, в том числе и Геннадий Парахин (руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области. — Прим. ФАН), что строительство не ведется. Мы сняли на квадрокоптер и показали всем, что работы на самом деле ведутся».

Политик отметил, что подобные предприятия нигде в мире, даже в африканских странах, не строят вблизи крупных населенных пунктов. Региональная столица, где проживают более 317 тысяч человек, подвержена риску. Если произойдет внештатная ситуация, то весь город может быть отравлен ядохимикатами, которые используются на производстве линолеума и ламината.

К тому же на незаконной стройке погибли уже два человека. Один мужчина, сварщик, упал с высоты. Другого рабочего задавила техника. Ни прокуратура, ни следственные органы не заметили этого. Расследований не проводилось.

«Учредитель мог на территории бывшего завода сделать логистический центр, как в других регионах. Место замечательное. На развязке находится. А завод такой нужно строить с нуля, проведя экологическую и строительную экспертизу. Производство такого класса опасности строят только с нуля, получая все разрешительные документы, а не реконструируя старое здание. Два млрд рублей инвестиций — это сущая мелочь. В других субъектах инвестиционный пакет от триллиона в совокупности. Что мы окончательно получим? В городе Орле жить нельзя, и получим то, что люди будут умирать в раннем возрасте», — резюмировал Косогов.

«Если все это не остановить — будет хуже»

Кульминацией борьбы стали девять видеообращений, записанных активистами регионального общественного движения «Граждане Орла». Они были переданы 7 июня 2018 года на прямую линию президенту РФ Владимиру Путину. По словам членов движения, их обращение и пакет собранных документов дошли до приемной президента.

«Считаем, что проект носит коррупционную составляющую. Дальше, если все это не остановить, будет хуже. Поэтому мы к президенту и обращаемся. Был также отправлен запрос в комитет по охране здоровья. Но ответа от главы комитета Дмитрия Морозова спустя 30 дней все еще не поступило», — рассказал Вадим Невров.

В районах, которые плотно прилегают к заводу, люди настроены решительно. Более того, часть рабочих из Орла, которые участвовали в привозе и замене оборудования, жаловались на неисполнение трудовых обязательств. Активисты возмущены тем фактом, что на бумаге заявлена реконструкция помещений, но на деле ведется активное строительство. Члены общественного движения пытались попасть внутрь, но на выезде их остановили и пустили только журналистов из пула губернатора. Общественники и другие журналисты так и не посетили строящийся завод.

«Все хвалились, что 200 млн налогов заплатят. Но это капля в море от той экологической катастрофы, которую этот завод принесет. 76 тысяч тонн они декларируют ежегодно бензпирена и формальдегида, которые будут выбрасываться в атмосферу. Но это только задекларированные цифры. Город Орел и Орловская область на третьем месте по России по количеству раковых заболеваний. Орловская область входит в число регионов, в которых рост раковых заболеваний выше в два раза уровня по стране, — сообщил Евгений Косогов. — Власть ставит свои политические амбиции в противовес жизни и здоровью населения. Лечение онкобольных — миллионы рублей. Это несопоставимые суммы по сравнению с инвестициями».

Как впоследствии выяснилось, в городе не ведется измерений фонового уровня загрязнений и нет сводных томов предельно допустимых выбросов (ПДВ) по целому спектру вредных веществ, поэтому досконально оценить угрозу не представляется возможным. Эксперты уверены, что составленное по расчетным данным экспертное заключение, на основании которого установлена санитарно-защитная зона в 18 метров, не выдерживает никакой критики.

«Уже в этом году по некоторым элементам было зафиксировано повышение ПДК химических веществ в воздухе. Если бы все в нашем городе было идеально, я бы против этого завода не выступала. К сожалению, на данный момент не соблюдаются нормы ПДК по другим предприятиям, таким как свалка ТБО, маслозавод, мясо-костный завод», — отметила местная жительница Елена Шураева, врач по образованию.

По ее словам, на месте должны произвести замеры, только когда завод будет запущен. И лишь тогда, руководствуясь нативными измерениями, можно будет судить о сокращении санитарно-защитной зоны.

«Но когда производство запустится, каковы шансы, что это можно будет завернуть назад, если производство не будет соответствовать нормам? Когда мы смотрели экспертное заключение, следующим шагом должна быть, если окажется превышение норм, установка новых фильтров. Сколько их будут устанавливать? Мы видим это по ситуации с другими заводами, где, несмотря на установленные фильтры, происходят нарушения и выбрасывается в воздух недопустимое количество химических веществ. И если все же нарушения завода зафиксируют, то у предприятия есть возможность выкупить близлежащие участки. Но что будет с остальными жителями, которые вне этой зоны, метров на 50?» — задается вопросом собеседник.

Активисты сходятся на том, что экологическая ситуация в регионе крайне сложная. За последние несколько лет вырос уровень онкозаболеваемости, в том числе и среди детей.

В рамках подготовки публикации был отправлен запрос в правительство Орловской области с просьбой прокомментировать общественные опасения жителей, связанных с запуском завода ПВХ — напольных покрытий, и оценить воздействие производства на здоровье населения региона.