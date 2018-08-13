Налоговики усилят борьбу с дроблением бизнеса

Москва, 13 августа. Федеральная налоговая служба России получила новую возможность борьбы с дроблением бизнеса.

Ряд владельцев средних и крупных предприятий делят свои активы и маскируют их под независимые организации, чтобы уйти от уплаты налогов.

Малый бизнес имеет значительные налоговые преференции. Эти предприятия могут платить всего по 6% от дохода, либо по 15% от прибыли по упрощенной системе налогообложения. Или же платить единый налог на вмененный доход (ЕНДВ), при котором плата взимается в зависимости от физических показателей торговых площадей, а не от объема продаж. В то же время средний и крупный бизнес должен платить налог на добавленную стоимость (18%) и налог на прибыль (20%), пишет «Российская газета».

В результате дробления бизнеса на малые предприятия бюджет недополучает большие объемы налоговых поступлений. Однако Верховный суд РФ нашел выход из этой ситуации. В последнем обзоре он установил, что в таком случае ФНС может доначислять платежи, «исходя из подлинного экономического содержания их деятельности путем консолидации доходов и исчисления налогов по общей системе налогообложения», отмечает Телеканал 360.