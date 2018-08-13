Стала известна причина смерти игрока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Басса

Санкт-Петербург, 13 августа. В Петербурге скончался известный игрок телевизионной и спортивной версий «Что? Где? Когда?», биолог, эколог и педагог Михаил Басс. Ему было 48 лет.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, Михаил Григорьевич скончался от острого лейкоза, прогрессирующего в течение месяца. Последние несколько недель Басс находился на лечении в Израиле.

О месте и дате прощания пока ничего не известно.

В телевизионной версии игры «Что? Где? Когда?» Басс впервые дебютировал в 1990 году. Он стал одним из известнейших игроков команды Алексея Блинова, а также в игре обладал титулом «Бессмертного члена клуба». Басс известен как педагог дополнительного образования и организатор городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по биологии.