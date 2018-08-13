«Зря оборвал все пути отступления в Ростов»: Саакашвили предрек провал Порошенко

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что Соединенные Штаты возбудили уголовные дела против президента Украины Петра Порошенко, которые связаны с офшорными счетами. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Как только он [Порошенко] перестанет быть президентом, его не примет ни одна из стран или выдаст его моментально. В Америке его могут посадить, как Лазаренко (экс-премьер Украины Павел Лазаренко, осужденный в США по обвинениям в отмывании денег, воровстве и сокрытии средств на зарубежных счетах. — Прим. ФАН), потому что ФБР завело на него папку дел», — заявил Саакашвили.

При этом он подчеркнул, что уголовные дела, которые якобы возбуждены в отношении Порошенко, касаются офшорных счетов.

Напомним, Sueddeutsche Zeitung опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. В материалах, которые были опубликованы немецкой газетой, упоминается и Петр Порошенко.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал ФАН заявление Саакашвили.

«Прежде чем комментировать подобные заявления, следует учесть, что это пока только заявления одного конкретного человека, не имеющего отношения к американской следственной системе. К тому же политического оппонента Порошенко. Наконец, стоит учитывать и саму личность Саакашвили, который может нести любую чушь с совершенно невозмутимым видом, уверяя, что это мнение всего мирового сообщества», — рассказал Дмитрий Родионов.

С другой стороны, заметил эксперт, Саакашвили — близкий к политическим кругам в США человек и вполне может располагать какой-то информацией. Тем более что в его словах нет абсолютно ничего удивительного.

«То, что режим Порошенко, как и он сам, по уши погряз в коррупции — это известно всем как на Украине, так и за ее пределами. То, что в США все видят, все отслеживают и заводят специальную папочку на каждого крупного политика по всему миру, — тоже ни для кого не секрет. Таким образом, Штаты могут контролировать любого политика на Земле, особенно если он имеет счета, проводит операции через американские банки (а этим грешат почти все в мире). Порошенко должен знать, что запросто может оказаться в американской тюрьме. К тому же подобный «крючок» позволяет контролировать человека и после его ухода из власти: чтоб он не сболтнул чего лишнего. А Порошенко наверняка знает много чего такого, что американцы никогда не хотели бы выпускать наружу», — добавил Дмитрий Родионов.

Так что, уверен эксперт, нет ничего удивительного, если дела против Порошенко уже существуют. Осталось только дату открытия поставить. Политолог не удивится, если Порошенко после выборов и вправду «сольют» на всякий пожарный, даже если он будет вести себя тихо.