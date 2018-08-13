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Новый обвиняемый по делу об убийстве посла РФ Карлова арестован в Турции
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    Новый обвиняемый по делу об убийстве посла РФ Карлова арестован в Турции

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    Новый обвиняемый по делу об убийстве посла РФ Карлова арестован в Турции

    Анкара, 13 августа. Суд в Турции объявил об аресте нового фигуранта дела об убийстве российского посла в Анкаре Андрея Карлова, о чем информирует агентство Anadolu.

    Арестованной оказалась Айше Согут — жена одного из контактных лиц убийцы Карлова Мевлюта Алтынташа. После судебного заседания она была взята под стражу.

    Турецкое следствие установило, что именно она участвовала в работе с компаниями, которые были связаны с турецким общественным движением FETO, возникшем вокруг идей турецкого писателя Фетхуллаха Гюлена. 

    Ранее в Турции был задержан бывший сотрудник полиции Уфу Г., входивший в ячейку FETO, в которой также состоял Алтынташ.

    Российский дипломат был убит выстрелом в спину 19 декабря 2016 года в Анкаре на церемонии открытия фотовыставки, посвященной России. Алтынташа ликвидировала полиция.

    Автор: Тимур Румянцев
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