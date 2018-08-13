Нацбанк Украины не позволил купить «дочку» российского ВЭБ

Киев, 13 августа. Потенциальные покупатели Проминвестбанка, который является дочерней организацией российского Внешэкономбанка (ВЭБ) на территории Украины, не смогли получить согласия Национального банка Украины (НБУ) на сделку.

«Никто из потенциальных покупателей не смог получить согласования НБУ, поэтому действия ВЭБ логичны: постепенно свернуть бизнес и затем взыскать проблемную задолженность, в том числе после сдачи банковской лицензии», — сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.

Напомним, Внешэкономбанк практически отказался от решения продать своей дочерний Проминвестбанк на территории Украины. В настоящий момент госкорпорация склоняется к закрытию организации, окончательное решение будет принято в ноябре.

Ранее эксперт в разговоре с Федеральным агентством новостей объяснил, что пришедшее в результате госпереворота в 2014 году украинское руководство приняло политическое решение избавиться от российского присутствия на территории Украины. Однако, с точки зрения экономики, государству будет тяжело без российских банков.