Акинфеев: Я не чувствую себя звездой

Москва, 13 августа. Голкипер сборной России по футболу и московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что не чувствует себя звездой.

В видеоинтервью, которое опубликовали на официальном YouTube-канале армейцев, Акинфеев признался, что не любит свою популярность.

«Нет, я не чувствую [себя звездой]. Не люблю свою популярность, она мешает», — заявил он.

Он объяснил это тем, что не может спокойно отправиться в магазин, съездить на отдых или куда-то сходить. По его словам, он испытывает дискомфорт, когда кто-то узнает его, хотя, признался футболист, это нормальное явление.

«Я люблю быть в коконе закрытом, не хочу мозолить людям глаза», — добавил он.

Напомним, Акинфеев в составе российской сборной стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что президент России Владимир Путин заявил, что отбитый Акинфеевым мяч в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной Испании станет «легендой футбола».