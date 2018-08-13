Захлебывается в антироссийской истерике: эксперт назвал виновного в конфликте ЕС и Москвы

Соединенные Штаты опасаются сотрудничества между Россией и Германией. Об этом заявила сопредседатель фракции Левой партии бундестага Сара Вагенкнехт. Интервью с ней опубликовало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«В интересах Европы — стабильный Ближний Восток и плодотворное сотрудничество с Россией. Соединенные Штаты всегда опасались, что российские ресурсы и немецкие технологии объединятся, и не без оснований», — заявила Вагенкнехт.

Конструктивные отношения между Россией и Германией невыгодны не только Соединенным Штатам, утверждает директор Института политических исследований, председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты РФ Сергей Марков. По его словам, Великобритания и Польша тоже не готовы поддержать такой союз. Однако, говорит эксперт, интересам этих стран сейчас ничто не угрожает — отношения между Берлином и Москвой далеки от идеальных.

«Сара Вагенкнехт — блистательный политический деятель партии Левых, которая традиционно очень негативно относится к американским олигархическим кругам и позитивно относится к России. — отмечает Марков. — Она много раз выступала с яркими заявлениями о том, что надо заканчивать искусственный конфликт с Москвой. Но, как известно, нормализация взаимодействия между Германией и Россией невыгодна многим странам. Хотя сейчас их интересам ничего не угрожает: отношения между Москвой и Берлином плохие».

Сергей Марков также подчеркивает: конфликт между Россией и Евросоюзом возник под давлением Соединенных Штатов.

«Германия участвует в многократных санкциях против нашей страны, Берлин захлебывается в антироссийской истерике. Немецкая пресса и политические круги Германии поддерживают русофобский террористический режим на Украине. Такой конфликт Германии, да и всего Евросоюза с Москвой случился под влиянием США. Если Германия и Россия когда-нибудь и станут сотрудничать, то это произойдет в очень далеком будущем», — заключил Марков.

В своем выступлении немецкий политик Сара Вагенкнехт отметила и то, что интересы Вашингтона во многом не соответствуют европейским, в том числе и в вопросах экономики. По ее мнению, Германия не должна плясать под чужую дудку.

По слова Вагенкнехт, Соединенные Штаты «преследуют свои собственные интересы годами, а с момента прихода к власти [президента Дональда] Трампа — в агрессивной форме».