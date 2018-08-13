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В Литве предложили включить Тимати в список нежелательных лиц
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    В Литве предложили включить Тимати в список нежелательных лиц

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    В Литве предложили включить Тимати в список нежелательных лиц

    Вильнюс, 13 августа. МИД Литвы может включить российского рэп-исполнителя Тимати (Тимура Юнусова) в список нежелательных лиц из-за выступления в Крыму.

    С подобным предложением к МИД Литвы обратился депутат парламента страны Лауринас Касчюнас. Он выяснил, что Тимати выступал на концерте в Крыму в марте 2018 года. По словам Касчюнаса, певец поддерживает политику России в отношении Крыма и из-за этого его нужно не пускать в Литву, сообщает Sputnik.

    «Именно оправдание «аннексии» Крыма является одним из факторов, влияющих на формирование списка нежелательных лиц в Литве. Поэтому сегодня я попросил МИД Литвы не повторять ошибок и серьезно рассмотреть возможность внесения этого человека в список нежелательных лиц», — заявил депутат.

    Ранее политик выступил с инициативой запретить въезд в Литву Филиппу Киркорову. Касчюнас возмутился тому, что певец в марте посетил посольство России в Литве, и проголосовал на выборах президента. Однако инициативу депутата в Литве не поддержали.

    Напомним, что Крым вновь стал частью России в 2014 году, более 95% жителей полуострова высказалось за это решение. Плебисцит полностью соответствовал нормам как внутреннего, так и международного права.

    Автор: Денис Коробейников
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