Главарь ИГ тяжело ранен в Сирии и не может управлять боевиками — СМИ

Дамаск, 13 августа. Главарь «Исламского государства»1 Абу Бакр аль-Багдади был тяжело ранен во время авианалета истребителей ВВС Ирака в Сирии.

Как рассказал неназванный источник в разведслужбах Ирака, авиаудар был нанесен в июне. В результате полученных ранений предводитель боевиков утратил способность руководить группировкой, поэтому среди террористов встал вопрос о преемнике Аль-Багдади. Часть боевиков высказалась за назначение полевого командира Абу Осман ат-Туниси, но с его кандидатурой оказались согласны не все, сообщает телеканал «Ас-Сумария».

Отметим, что сообщения о ранении и даже смерти Аль-Багдади поступали и раньше, однако они ни разу не были подтверждены. Власти США назначили награду в 25 млн долларов за любую информацию, которая поможет поймать главаря террористов.

Террористическая группировка «Исламское государство» официально запрещена на территории России. В 2014 году боевики ИГ1 захватили крупный промышленный город Мосул в Ираке, что дало им ресурсы для дальнейшего продвижения на Ближнем Востоке. В течение следующих нескольких лет они захватили обширные территории в Ираке и Сирии. Лишь в конце прошлого года было объявлено о разгроме ИГ в обеих странах. Тем не менее, разрозненные остатки группировки все еще действуют на Ближнем Востоке, время от времени совершая нападения на военных и мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.