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СМИ сообщили об испытании Ираном баллистической ракеты нового поколения
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    СМИ сообщили об испытании Ираном баллистической ракеты нового поколения

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    СМИ сообщили об испытании Ираном баллистической ракеты нового поколения

    Тегеран, 13 августа. Иранские военные продемонстрировали в понедельник баллистическую ракету нового поколения «Фатех мобин».

    Как сообщает Tasnim News Agency со ссылкой на Минобороны Ирана, на презентации присутствовал глава иранского оборонного ведомства Амир Хатами. Он поздравил конструкторов и военных с завершением работы над проектом. По словам министра, Иран сегодня полностью обеспечивает все потребности страны в области обороны.

    При этом технические характеристики ракеты пока не разглашаются. Ранее американские средства массовой информации сообщали, что Вашингтон засек первое в 2018 году испытание Ираном баллистической ракеты семейства «Фатех». СМИ писали, что она была запущена с базы Корпуса стражей исламской революции на юго-востоке Ирана. Ракета пролетела более 160 километров над Ормузским проливом до полигона в пустыне на иранской территории.

    СМИ сообщили об испытании Ираном баллистической ракеты нового поколения

    Автор: Алия Садыкова
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