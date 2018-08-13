СМИ сообщили об испытании Ираном баллистической ракеты нового поколения

Тегеран, 13 августа. Иранские военные продемонстрировали в понедельник баллистическую ракету нового поколения «Фатех мобин».

Как сообщает Tasnim News Agency со ссылкой на Минобороны Ирана, на презентации присутствовал глава иранского оборонного ведомства Амир Хатами. Он поздравил конструкторов и военных с завершением работы над проектом. По словам министра, Иран сегодня полностью обеспечивает все потребности страны в области обороны.

При этом технические характеристики ракеты пока не разглашаются. Ранее американские средства массовой информации сообщали, что Вашингтон засек первое в 2018 году испытание Ираном баллистической ракеты семейства «Фатех». СМИ писали, что она была запущена с базы Корпуса стражей исламской революции на юго-востоке Ирана. Ракета пролетела более 160 километров над Ормузским проливом до полигона в пустыне на иранской территории.