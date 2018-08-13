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Брусникина проводили в последний путь под 15-минутные аплодисменты в МХТ имени Чехова
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    Брусникина проводили в последний путь под 15-минутные аплодисменты в МХТ имени Чехова

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    Брусникина проводили в последний путь под 15-минутные аплодисменты в МХТ имени Чехова

    Москва, 13 августа. Сотни человек проводили режиссера Дмитрия Брусникина в последний путь в МХТ имени Чехова 15-минутными аплодисментами.

    Ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, заканчивая гражданскую панихиду, отметил, что Брусникин любил писателя Антона Чехова.

    «Ты так любил Чехова, у него такая фраза есть: «Николай, где ты? В церкви уже ждут», — заявил он. — Тебя ждут в церкви, мы сейчас поедем».

    Проводить режиссера в последний путь пришли сотни человек — родственники, близкие, друзья, коллеги и поклонники. По старой артистической традиции гроб выносили под аплодисменты. Овации не смолкали минут 15.

     

    Не хватит слёз...

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    Напомним, Брусникин скончался  9 августа на 61-м году жизни. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что последние два месяца режиссер лечился от сердечной недостаточности в Боткинской больнице.

    Автор: Катерина Иванова
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