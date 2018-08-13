Брусникина проводили в последний путь под 15-минутные аплодисменты в МХТ имени Чехова

Москва, 13 августа. Сотни человек проводили режиссера Дмитрия Брусникина в последний путь в МХТ имени Чехова 15-минутными аплодисментами.

Ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, заканчивая гражданскую панихиду, отметил, что Брусникин любил писателя Антона Чехова.

«Ты так любил Чехова, у него такая фраза есть: «Николай, где ты? В церкви уже ждут», — заявил он. — Тебя ждут в церкви, мы сейчас поедем».

Проводить режиссера в последний путь пришли сотни человек — родственники, близкие, друзья, коллеги и поклонники. По старой артистической традиции гроб выносили под аплодисменты. Овации не смолкали минут 15.

Не хватит слёз... A post shared by official page Виктория Исакова (@v_isakova) on Aug 9, 2018 at 11:40am PDT

Напомним, Брусникин скончался 9 августа на 61-м году жизни. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что последние два месяца режиссер лечился от сердечной недостаточности в Боткинской больнице.