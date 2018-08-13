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Спасатели эвакуировали десять пассажиров Ми-8 после жесткой посадки в Таджикистане
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    Спасатели эвакуировали десять пассажиров Ми-8 после жесткой посадки в Таджикистане

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    Спасатели эвакуировали десять пассажиров Ми-8 после жесткой посадки в Таджикистане

    Душанбе, 13 августа. Сотрудники Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана эвакуировали десять человек, находившихся на борту вертолета Ми-8, совершившего накануне жесткую посадку в горах Таджикистана. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Умеда Юсуфи.

    «Уже эвакуировано десять человек, осталось пять», — рассказала Юсуфи ТАСС.

    Напомним, вертолет Ми-8 с 13 пассажирами и тремя членами экипажа в минувшее воскресенье совершил аварийную посадку в горах. Вертолет перевозил альпинистов с пика Исмоили Сомони в лагерь в низовьях ледника Фортамбек. Данный пик является самой высокой точкой Таджикистана — 7495 метров.

    Ранее сообщалось, что все пассажиры и члены экипажа воздушного судна живы, специалисты определили точные координаты места происшествия.

    Автор: Екатерина Кухарева
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