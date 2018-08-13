Сирия, 13 августа. В Манбидже прошли празднования в честь второй годовщины освобождения города от ИГИЛ1. «Тахрир Сурия» задержала местных активистов на юге Идлиба. Боевики ИГ1 продолжают терять территории на границе между Дамаском и Эс-Сувейдой, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции «Ан-Нусры»*** на юге провинции Идлиб.

«Исламское государство»1: потеряло деревни Рухба, Манакар Рухба, Хави Хусейн Дамаск в боях с САА на юге Сирии.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в северной части Хамы.

«Джебхат Тахрир Сурия»: задержала еще нескольких местных активистов, выступающих за мирное урегулирование конфликта в Идлибе.

Курды: организовали празднования в Алеппо в честь второй годовщины освобождения города Манбидж от ИГИЛ; публикуют противоречивые сообщения о переговорах с САА по Идлибу.

ВС Ливана: сопровождают конвой сирийских беженцев в САР.

Провинция Дамаск

Очередная партия беженцев вернулась в Сирийскую Арабскую Республику (САР) из Ливана. Как передает Telegram-канал (UnitedNetworksFSNN), восемь автобусов со 150 перемещенными лицами на борту прибыли на территорию Дамаска через пограничный переход «Рашиа Аль-Вади». Отмечается, что ранее сирийцы проживали в лагере для беженцев в ливанской деревне Аль-Аркуб. Колонну автобусов сопровождают сотрудники полиции, а также военнослужащие вооруженных сил Ливана, сообщает в социальной сети Facebook военный источник (dimashq.now). Напомним, в последнее время поток мирных жителей, возвращающихся в Сирию, заметно увеличился. Военные эксперты связывают это с тем, что правительственной армии при поддержке российской авиации удалось полностью зачистить провинции Дамаск и Даръа, а также занять северные районы Хомса, ранее находившиеся под контролем боевиков вооруженной оппозиции. Кроме того, в освобожденных САА населенных пунктах ведется постоянная работа по восстановлению инфраструктуры и социальных объектов, уничтоженных радикалами.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (tvronahi) сообщает о том, что в городе Манбидж на северо-востоке провинции прошли празднования в честь второй годовщины освобождения населенного пункта от оккупации террористов «Исламского государства». Отряды «Военного совета Манбиджа» устроили парад по поводу торжественного события.

Тем временем поступают сообщения о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) начали вести переговоры с сирийским правительством, сообщив о своем желании принять участие в военной операции в Идлибе. Как передает курдский Twitter-канал (VivaRevolt), отряды SDF намереваются занять территории на южных окраинах Африна, который был захвачен силами Турции и «Сирийской свободной армии»** (ССА) в результате кампании «Оливковая ветвь», чтобы затем вернуть утраченные районы кантона. В то же время пресс-секретарь SDF Кино Габриэль опроверг данные сведения, заявив, что «демократическая армия» в настоящее время сосредоточила все усилия на противостоянии «Исламскому государству» в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Идлиб

Боевики вооруженной оппозиции продолжают проводить рейды в Идлибе с целью обнаружения тех, кто готов пойти на примирение с правительством САР. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (morasul22), в городе Маарет Ан-Нуман боевиками группировки «Джебхат Тахрир Сурия» были задержаны несколько местных активистов, которые пытались склонить боевиков к мирному урегулированию конфликта. Напомним, ранее поступала информация о том, что радикалы «Тахрир Сурии» объединили усилия по поимке «предателей» с членами террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам».

Со своей стороны правительственные войска ведут огонь по военным объектам исламистов союзных антиправительственных формирований на окраинах населенных пунктов Ат-Тах, Ат-Таманиа, передает новостное агентство Halab Today TV. Кроме того, по данным медиа-портала Jisr TV, разведывательные вылеты в регионе проводят сирийские военные самолеты.

Провинция Хама

Не утихают взаимные обстрелы между исламистами незаконных вооруженных формирований и Сирийской арабской армией (САА) на северо-западе Хамы недалеко от границы с соседней провинцией Идлиб. Оппозиционные источники заявляют об ударах артиллерийских дивизионов САР в районе населенных пунктов Аль-Хаваш и Аль-Латамина, а также недалеко от холма Офман. Напомним, ответный огонь со стороны правительственных подразделений был вызван провокационными действиями боевиков. Несколько часов назад джихадисты попытались застрелить мирного жителя, подозреваемого в поддержке идей мирного урегулирования с официальным Дамаском. Несколькими днями ранее в Хаму были передислоцированы военнослужащие спецподразделения САА «Тигры». Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, силы САР намерены создать буферную зону на севере региона, чтобы исключить возможность налетов джихадистов на мирные кварталы сирийских городов.

Провинция Эс-Сувейда

Накануне сообщалось, что все территории Эс-Сувейды были полностью зачищены от террористов «Исламского государства», скрывавшихся в пустынных районах провинции. Стало известно, что джихадисты бежали в соседний Дамаск, где в настоящий момент находятся в окружении. Как передает в сети Twitter военный источник (hosienmortadapressnew), части Сирийской арабской армии (САА) заняли населенные пункты Маркаб Кубъян, Ард Аль-Кура, Хавият Гасин, Аль-Касира и Телль Абу Ганим. Кроме того, во время последних вооруженных столкновений в Дамаске под контроль правительственных подразделений перешли деревни Рухба, Манакар Рухба, Хави Хусейн Дамаск.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)