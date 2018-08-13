РФ и Белоруссия разработали дорожную карту по решению вопроса отмены роуминга

Минск, 13 августа. Механизм действий по дальнейшей проработке вопроса отмены роуминга на территории Союзного государства рассмотрели на совместном заседании коллегий министерства связи и информатизации Белоруссии и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, которое состоялось 10 августа в Смоленске.

По данным белорусского ведомства, ожидается, что дальнейшая работа будет проводиться по плану действий, утвержденному совместной коллегией и зафиксированному в дорожной карте.

Белорусская сторона надеется, что позитивным итогом работы в этой области станет снижение тарифов на услуги телефонной связи в роуминге для абонентов, а также экономия денежных средств потребителей, передает ТАСС.

Напомним, впервые с идеей об отмене роуминга между Белоруссией и РФ выступила в конце июня минувшего года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что иметь роуминг между двумя союзными государствами «диковато». На заседании Высшего Госсовета Союзного государства она также выступила перед лидерами Белоруссии и России с данной инициативой.