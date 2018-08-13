Верховный лидер Ирана заявил, что страна страдает не от санкций
Тегеран, 13 августа. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что экономика страны больше страдает от внутренних проблем, чем от внешних санкций.
Об этом сообщает сайт иранского лидера. Отмечается, что встреча Хаменеи с гражданами, состоявшаяся в понедельник в столице страны, была посвящена экономическим проблемам в Иране.
Как уточнил верховный лидер, аналитики и правительство Ирана согласны в одном: современные проблемы Ирана не возникли извне, они носят внутренний характер. Одной из таких проблем он назвал ошибки в руководстве.
Напомним, Вашингтон восстановил полный пакет санкций в отношении Тегерана. Ранее эти ограничительные меры были приостановлены в результате достижения совместного плана действий по ядерной программе. Американский лидер Дональд Трамп в мае 2018 года заявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе.