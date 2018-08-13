Саакашвили рассказал об уголовных делах против Порошенко в США

Киев, 13 августа. Бывший грузинский лидер, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что против украинского президента Петра Порошенко в США возбуждены уголовные дела.

В интервью изданию «Страна» Саакашвили заявил, что после того, как Порошенко уйдет с поста президента страны, его не примет ни одна из стран или моментально его выдаст, а в США его могут посадить.

«ФБР [Федеральное бюро расследований] завело на него папку дел», — объяснил Саакашвили.

По словам политика, уголовные дела, которые якобы были возбуждены против Порошенко, касаются офшорных счетов.

Ранее немецкая газета Sueddeutsche Zeitung опубликовала якобы документы панамской юрфирмы, которые, как утверждает издание, свидетельствует о причастности лидеров мировых стран, в том числе Порошенко, к офшорным схемам. Согласно данным немецкой газеты, украинский лидер в 2014 году якобы организовал деятельность офшорной компании на Виргинских островах для передачи своего бизнеса в доверительное управление.