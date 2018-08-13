В ВШЭ спрогнозировали курс доллара и инфляцию

Москва, 13 августа. Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 1,3159 рубля, составив 68,2234 рублей. Последний раз американская валюта достигала этой отметки в апреле 2016 года.

Заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей своим прогнозом дальнейшего развития ситуации.

«Паниковать, с точки зрения ситуации на валютном рынке, уже поздно. Сейчас будет спад спроса на валюту из-за того, что период отпусков уже заканчивается. С этой точки зрения нас ждет рост курса рубля», — рассказал эксперт.

Сейчас уже вряд ли стоит покупать валюту, потому что сдвиг в значительной мере произошел и уже нет никаких стремлений к росту доллара, пояснил собеседник ФАН. Незначительное падение курса рубля может теперь зависеть разве что от цен на нефть или аналогичных факторов, добавил специалист замдиректора Института развития ВШЭ.

«Трудно прогнозировать, но такое падение вряд ли будет очень серьезным», — считает Валерий Миронов.

Он также отметил, что влияние падения курса рубля на российскую экономику в значительной степени уже «отыграно» и вряд ли будет серьезным. По мнению эксперта, последствия могут выразиться в незначительном увеличении темпов инфляции — меньше чем на 1% по сравнению с ожидаемыми.

«У ЦБ всегда есть возможность проводить интервенции на валютном рынке и достаточно большие накопленные золотовалютные резервы. Даже если санкции будут введены по максимуму, ЦБ может удержать курс от значительных падений», — уверен эксперт.

Небольшое падение курса рубля даже выгодно нашей промышленности, потому что оно повышает конкурентоспособность российского экспорта и увеличивает выручку от экспорта в рублевом выражении, отметил Валерий Миронов.