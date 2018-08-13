Сирия встает на мирные рельсы: почему Дамаск проявляет интерес к закупке российских поездов

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании «Сирийские железные дороги», официальный Дамаск рассматривает Россию в качестве основного партнера в вопросе восстановления транспортной инфраструктуры пострадавшей от многолетнего конфликта Сирии.

Глава «Сирийских железных дорог» Наджиба аль-Фареса рассказал СМИ, что «в настоящее время обговариваются вопросы о помощи России в восстановлении железнодорожных путей и покупки подвижного состава.

«Чувствуется недостаток квалифицированных кадров, но, несмотря на это, мы смогли воплотить в жизнь уже ряд проектов. Сейчас, например, восстанавливается ветка между Багдадским вокзалом города Алеппо и станцией Джибрин, реализуется ряд проектов в провинции Хомс. Также ведется работа по строительству железнодорожной ветки, которая соединит место проведения предстоящей в начале сентября 60-й Дамасской ярмарки с основной железнодорожной сетью и аэропортом Дамаска», — приводит слова Наджиба аль-Фареса газета «Известия».

При этом, по заявлению корпорации «Уралвангонзавод», поставка первых железнодорожных вагонов из России может быть организована уже в следующем году. Не исключает своего участия в восстановлении железнодорожной инфраструктуры Сирийской Арабской Республики и россйиская компания «Трансмашхолдинг». Ее пресс-служба заявила, что хотя на данный момент у «Трансмашхолдинга» нет действующих проектов с сирийской стороной, в случае заинтересованности российская компания будет готова начать соответствующие переговоры.

Стоит отметить, что в начале этого года заместитель министра транспорта России Сергей Аристов и руководитель Наджиб аль-Фарес уже обсуждали вопрос восстановления железных дорог в Сирии. Кроме строительства магистралей речь также шла о возможности обучения сирийских студентов в российских учебных заведениях по железнодорожным специальностям.

О перспективах сотрудничества в области восстановление транспортной инфраструктуры Сирии для России корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников. По его мнению, для России без сомнения важно, чтобы сотрудничество с Сирией выходило за рамки исключительно военной помощи.

«Когда Россия вступала в сирийский конфликт, поддержав законные сирийские власти, она рассчитывала тогда и рассчитывает сейчас, что в дальнейшем сотрудничество Москвы и Дамаска перейдет на различные экономические сферы, и Сирия станет одним из важнейших экономических союзников России в ближневосточном регионе. Станет той территорией, с которой наша страна, может быть, дальше будет пытаться распространить свое экономическое взаимодействие с другими странами региона. И в этом случае, конечно же, Россия важны логистические проекты», — объяснил эксперт.

Собеседник ФАН считает, что наиболее интересной была бы реализация большого логистического проекта, связывающего Иран, Ирак и Сирию.