Меню
Общество
Продюсер анонсировал участие Вайкуле в сочинской «Новой волне»
Россия
Налоговики усилят борьбу с дроблением бизнеса
Следующая новость
Загрузка...

    Продюсер анонсировал участие Вайкуле в сочинской «Новой волне»

    400

    Продюсер анонсировал участие Вайкуле в сочинской «Новой волне»

    Москва, 13 августа. Заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что ей как европейке запрещено посещать Крым, не имеет отношения к творчеству и не повлияет на ее выступление на сочинском фестивале «Новая волна», заявил продюсер мероприятия Александр Румянцев.

    Он отметил, что певица была приглашена для участия в фестивале из-за ее музыкального репертуара, передает РИА Новости. Артистка выйдет на сцену с выступлением на открытии «Новой волны» в Сочи 4 сентября.

    «Что она считает по поводу Крыма, живя в другой стране, — это ее личное дело… У Лаймы такое мнение, а я так не считаю», — подчеркнул Румянцев.

    Напомним, во время визита в Одессу Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какой гонорар. Свою позицию она объяснила тем, что европейцам запрещено посещать российский полуостров.

    Ранее сенатор от Республики Крым и глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что артисты должны быть вне политики. В качестве ответной реакции, по мнению сенатора, Вайкуле стоит запретить выступать на территории России.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.