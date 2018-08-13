Продюсер анонсировал участие Вайкуле в сочинской «Новой волне»

Москва, 13 августа. Заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что ей как европейке запрещено посещать Крым, не имеет отношения к творчеству и не повлияет на ее выступление на сочинском фестивале «Новая волна», заявил продюсер мероприятия Александр Румянцев.

Он отметил, что певица была приглашена для участия в фестивале из-за ее музыкального репертуара, передает РИА Новости. Артистка выйдет на сцену с выступлением на открытии «Новой волны» в Сочи 4 сентября.

«Что она считает по поводу Крыма, живя в другой стране, — это ее личное дело… У Лаймы такое мнение, а я так не считаю», — подчеркнул Румянцев.

Напомним, во время визита в Одессу Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какой гонорар. Свою позицию она объяснила тем, что европейцам запрещено посещать российский полуостров.

Ранее сенатор от Республики Крым и глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что артисты должны быть вне политики. В качестве ответной реакции, по мнению сенатора, Вайкуле стоит запретить выступать на территории России.