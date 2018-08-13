«В голове не сошлись две мысли»: Стиллавин объяснил скандальное заявление певицы про Крым

Москва, 13 августа. Певица Лайма Вайкуле хотела понравиться украинцам и заявила, что в Крым не поедет ни за какие деньги. Однако она не рассчитала, что эти слова донесутся и до России, заявил радиоведущий Сергей Стиллавин.

Стиллавин раскритиковал заявление Вайкуле, которое она сделала во время визита в Одессу. По словам певицы, в Крым она не поедет, так как «европейцам» поездки на полуостров «запрещены».

«В общем, разочаровала Вайкуле – огорчила тем, что на 65-ом году жизни так и не выработалось профессиональное понимание, как и что нужно говорить на публике», — констатировал радиоведущий.

Он подчеркнул, что этим заявлением пыталась расположить к себе украинскую публику.

«Интернет в мгновение ока донес слова певицы до России, где, как известно, о Советском Союзе большинство вспоминает с теплотой. Не знает этого Лайма? — написал он на своей странице в Instagram. — Знает, конечно, но в голове не сошлись две эти мысли – желание понравиться украинским властям и продолжать зарабатывать в России».

Он также отметил, что такое холодное отношение к России довольно распространено у прибалтов.