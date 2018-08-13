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AliExpress отреагировала на сообщения о массовых блокировках аккаунтов россиян
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    AliExpress отреагировала на сообщения о массовых блокировках аккаунтов россиян

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    AliExpress отреагировала на сообщения о массовых блокировках аккаунтов россиян

    Пекин, 13 августа. Китайская компания AliExpress опровергает массовые блокировки аккаунтов россиян по причине дискуссий с продавцами. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

    По имеющимся данным, система анализа компании фиксирует пользователей, у которых соотношение заказов и открытых по ним дискуссий и споров зашкаливает.

    «Например, при 20 заказах и 19 открытых спорах может идти речь о сознательном мошенничестве», — подчеркнули в пресс-службе.

    В AliExpress напомнили, что пользователь всегда может подать апелляцию, в результате чего существенное количество сознательных покупателей возвращает свои аккаунты, передает РИА Новости.

    Отмечается, что речи о массовости блокировок быть не может, поскольку это единичные случаи за 30 дней при общем объеме продаж на площадке.

    Напомним, ранее сообщалось, что AliExpress массово блокирует аккаунты россиян в связи с попытками обмана китайских продавцов через открытие споров​​​.

    Автор: Дана Балан
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