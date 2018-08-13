Более 250 человек провалились под воду на концерте в Испании Во время концерта в Испании обрушилась деревянная платформа на набережной, и зрители упали в воду. Количество пострадавших достигает 266 человек. ЧП произошло на набережной испанского города Виго, сооружение не выдержало нагрузки. Состояние пятерых посетителей концерта оценивается врачами как тяжелое. На данный момент на месте происшествия продолжают работать спасатели и полицейские.

Спецслужбы получат доступ к перепискам пользователей WhatsApp Руководство мессенджера WhatsApp заявило, что со следующего года в приложении больше не будет применяться сквозное шифрование переписок пользователей. Спецслужбы получат доступ ко всей информации пользователей мессенджера и смогут пресекать действия террористов и других злоумышленников. Как заявил основатель Facebook Марк Цукерберг, такая мера была вызвана требованиями американских властей. Также он рассказал, что в ближайшем будущем в WhatsApp появится реклама.

В Киеве признали, что вся авиация Украины российского производства Украина имеет огромную проблему с военно-морскими силами, а военная авиация полностью зависит от российских поставок. Об этом заявил полковник в отставке, бывший офицер оперативного управления генштаба Вооруженных сил Украины Олег Жданов. Он подчеркнул, что киевским властям необходимо переходить на стандарты Североатлантического альянса, закупая средства ПВО и, вероятнее всего, авиацию. Бывший офицер обратил внимание на то, что Киеву надо срочно усовершенствовать вооружение и приобретать современные боевые единицы, близкие к тем же странам НАТО.