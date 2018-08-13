Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
ФАН-ТВ
Спецслужбы получат доступ к перепискам в WhatsApp | 13 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
Россия
Путин поручил проработать меры по стимулированию притока населения на Дальний Восток
Следующая новость
СирияСирия РоссияРоссия УкраинаУкраина Политика Политика НовороссияНовороссия Лента новостейЛента новостей Весь мирВесь мир Фан-ТВ Фан-ТВ
ОбществоОбщество Происшествия Происшествия Иносми Иносми Соцсети Соцсети Экономика Экономика Спорт Спорт Технологии Технологии
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Спецслужбы получат доступ к перепискам в WhatsApp | 13 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Более 250 человек провалились под воду на концерте в Испании. В Киеве признали, что вся авиация Украины российского производства. В Сирии стартовала 30-я Международная книжная ярмарка.
    14:44 13 Августа 2018
    64

    Более 250 человек провалились под воду на концерте в Испании

    Спецслужбы получат доступ к перепискам в WhatsApp | 13 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Во время концерта в Испании обрушилась деревянная платформа на набережной, и зрители упали в воду. Количество пострадавших достигает 266 человек. ЧП произошло на набережной испанского города Виго, сооружение не выдержало нагрузки. Состояние пятерых посетителей концерта оценивается врачами как тяжелое. На данный момент на месте происшествия продолжают работать спасатели и полицейские.

    Спецслужбы получат доступ к перепискам пользователей WhatsApp

    Спецслужбы получат доступ к перепискам в WhatsApp | 13 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Руководство мессенджера WhatsApp заявило, что со следующего года в приложении больше не будет применяться сквозное шифрование переписок пользователей. Спецслужбы получат доступ ко всей информации пользователей мессенджера и смогут пресекать действия террористов и других злоумышленников. Как заявил основатель Facebook Марк Цукерберг, такая мера была вызвана требованиями американских властей. Также он рассказал, что в ближайшем будущем в WhatsApp появится реклама. 

    В Киеве признали, что вся авиация Украины российского производства

    Спецслужбы получат доступ к перепискам в WhatsApp | 13 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Украина имеет огромную проблему с военно-морскими силами, а военная авиация полностью зависит от российских поставок. Об этом заявил полковник в отставке, бывший офицер оперативного управления генштаба Вооруженных сил Украины Олег Жданов. Он подчеркнул, что киевским властям необходимо переходить на стандарты Североатлантического альянса, закупая средства ПВО и, вероятнее всего, авиацию. Бывший офицер обратил внимание на то, что Киеву надо срочно усовершенствовать вооружение и приобретать современные боевые единицы, близкие к тем же странам НАТО.

    В Сирии стартовала 30-я Международная книжная ярмарка

    Спецслужбы получат доступ к перепискам в WhatsApp | 13 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В столице Сирии стартовала 30-я Международная книжная ярмарка, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. Выставка проходит в Национальной библиотеке Дамаска. Впервые публике были представлены 30 рукописей 750-го года. Кроме того, в рамках выставки проходят различные семинары, конференции, концерты, проводятся встречи с известными писателями. Напомним, впервые книжная ярмарка в Дамаске прошла в 1985 году. Во время военного конфликта в Сирии мероприятие не проводилось, однако его возобновили в 2016 году.
    Оглавление
    Закрыть
    Читайте нас в Дзене
    Осторожно — свастика: сенатор требует уточнить статью о пропаганде нацизма

    Осторожно — свастика: сенатор требует уточнить статью о пропаганде нацизма

    15:19   13 Августа 2018
    31
    Кому указ не указ: в Петербурге Таллин переименовали в «Таллинн», а Днепропетровск — в «Днепр»

    Кому указ не указ: в Петербурге Таллин переименовали в «Таллинн», а Днепропетровск — в «Днепр»

    14:04   13 Августа 2018
    557
    Рубль скоро подорожает — экономист РАН

    Рубль скоро подорожает — экономист РАН

    13:22   13 Августа 2018
    448
    Листьева подставили: Захаров уточнил свою версию об убийстве телеведущего

    Листьева подставили: Захаров уточнил свою версию об убийстве телеведущего

    13:06   13 Августа 2018
    543