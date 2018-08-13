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Политика
В МИД РФ ответили на введение американских санкций из-за «химоружия»
Россия
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    В МИД РФ ответили на введение американских санкций из-за «химоружия»

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    МИД РФ: США не спешат уничтожить свой арсенал боевого отравляющего вещества

    Москва, 13 августа. Власти США объявили о введении новых санкций в отношении России из-за «применения оружия» по «делу Скрипалей». Однако в Вашингтоне не выполняют обязательства по уничтожению своего арсенала химического оружия, заявили в МИД РФ.

    Российские дипломаты отметили, что никто из международного сообщества не может предоставить доказательства о причастности России к «делу Скрипалей», а Вашингтон не выполняет международные обязательства по уничтожению арсенала химического оружия.

    Обвинения, которые Госдепартамент выдвинул в отношении России — это очередная попытка представить нашу страну в качестве государства, игнорирующего международные обязательства, заявили в МИД РФ.

    Такая позиция Вашингтона особенно лицемерна, с учетом того, что США остаются единственным государством-участником Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)  со значительными запасами боевых отравляющих веществ.Они в очередной раз демонстрируют стремление использовать механизмы контроля над вооружениями в продвижении собственной повестки дня. Их действия наносят существенный ущерб авторитету Организации по запрещению химического оружия.

    «Американцы целенаправленно проводят курс на размывание международной разоруженческо-нераспространенческой архитектуры», — заявили в МИД РФ.

    Российские власти тесным образом сотрудничали с Организацией по запрещению химического оружия во время ликвидации химического арсенала. Она проводилась в соответствии с международным контролем, однако США продолжают ставить этот факт под сомнение. В МИД РФ подчеркнули, что Россия тщательным образом соблюдает предписанные ей международные обязательства.

    «Любые попытки поставить это под сомнение неприемлемы и недопустимы», — отметили в МИД РФ.

    Дипломаты призвали Вашингтон отказаться от безответственной линии по разбалансировке международно-правовой системы по контролю над вооружениями.

    Автор: Денис Коробейников
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