В МИД РФ ответили на введение американских санкций из-за «химоружия»

Москва, 13 августа. Власти США объявили о введении новых санкций в отношении России из-за «применения оружия» по «делу Скрипалей». Однако в Вашингтоне не выполняют обязательства по уничтожению своего арсенала химического оружия, заявили в МИД РФ.

Российские дипломаты отметили, что никто из международного сообщества не может предоставить доказательства о причастности России к «делу Скрипалей», а Вашингтон не выполняет международные обязательства по уничтожению арсенала химического оружия.

Обвинения, которые Госдепартамент выдвинул в отношении России — это очередная попытка представить нашу страну в качестве государства, игнорирующего международные обязательства, заявили в МИД РФ.

Такая позиция Вашингтона особенно лицемерна, с учетом того, что США остаются единственным государством-участником Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) со значительными запасами боевых отравляющих веществ.Они в очередной раз демонстрируют стремление использовать механизмы контроля над вооружениями в продвижении собственной повестки дня. Их действия наносят существенный ущерб авторитету Организации по запрещению химического оружия.

«Американцы целенаправленно проводят курс на размывание международной разоруженческо-нераспространенческой архитектуры», — заявили в МИД РФ.

Российские власти тесным образом сотрудничали с Организацией по запрещению химического оружия во время ликвидации химического арсенала. Она проводилась в соответствии с международным контролем, однако США продолжают ставить этот факт под сомнение. В МИД РФ подчеркнули, что Россия тщательным образом соблюдает предписанные ей международные обязательства.

«Любые попытки поставить это под сомнение неприемлемы и недопустимы», — отметили в МИД РФ.

Дипломаты призвали Вашингтон отказаться от безответственной линии по разбалансировке международно-правовой системы по контролю над вооружениями.