Подозреваемый в поджоге храма в Кондопоге подросток объяснил, зачем устроил пожар

Санкт-Петербург, 13 августа. Подозреваемый в поджоге церкви XVIII века в Кондопоге рассказал, что сделал это из-за религиозных соображений. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в Карелии.

Отмечается, что подсчитать ущерб происшествия пока не удалось. Специалисты на данный момент смогли оценить ущерб только музея. По их данным, стоимость сувенирной продукции, денег за билеты, выставки — около 1,3 миллиона рублей. По данным источника ФАН, стоимость храма и икон сложно оценить, этим сейчас занимается министерство культуры России.

Выяснилось, что во время пожара уцелела одна из икон – икона праздничного чина. Она находилась на реставрации. Сейчас решается вопрос о восстановлении полного ансамбля храма. По словам специалистов, это будет пятый храм на этом месте: первый был уничтожен в Ливонскую войну, второй — разобран от ветхости, третий и четвертый сгорели.

Ранее сообщалось, что храм в Кондопоге поджег 15-летний молодой человек, приехавший к родственникам. Знакомые семьи рассказали, что подросток является сатанистом. Церковь сгорела за 20 минут.