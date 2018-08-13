Триста миллиардов для России: Москва использовала падение рубля и санкции США как дымовую завесу

В отечественном медиа-пространстве с большим шумом и уже не первый день обсуждается «суперсенсация». Мол, не успели американцы ввести очередной пакет антироссийских санкций, а обменный курс рубля к доллару уже «обвалился»: с 63,5 до цельных 68 «деревянных» за один «вечнозеленый».

Хватай мешки — вокзал тронулся! А когда эти самые санкции введут в полную силу, то что будет? 100 рублей за доллар? 150? 200? Кто больше?

«После того» не значит «вследствие того»

Есть древняя латинская поговорка «Post hoc non ergo propter hoc», в переводе на русский: «После того — не значит вследствие того». Она предостерегает нас от распространенной ошибки — напрямую объяснять то или иное явление теми обстоятельствами, которые ему предшествовали.

Так вот, люди, увязывающие падение рубля относительно доллара с внесенным американскими сенаторами на рассмотрение Конгресса законопроектом «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA) или с госдеповским наездом на Россию по поводу биологического и химического оружия, совершают именно эту простую, но популярную логическую ошибку.

В их оптике смертельно напуганные новыми «адскими» санкциями иностранные (да и отечественные) инвесторы вовсю избавляются от грозящих вот-вот стать «токсичными» российских ценных бумаг, государственных и корпоративных, спешно конвертируют их в доллары, задирая обменный курс «бакса» до невиданных ранее небес, и с этим спасенным богатством бегут подальше от нашей гостеприимной земли…

Что ж, возможно, в этой апокалиптической картине все — правда, только правда, ничего, кроме правды… Но — не вся правда. Потому что кто-то же должен эти облигации у них купить, а вырученные деньги, в случае необходимости, сконвертировать в долговые расписки ФРС США.

Ну, кто же это может быть? Угадайте с трех раз…

300 миллиардов для России

Ладно, зайдем пока с других козырей. Как известно, в апреле-мае Россия «вынула» из американских облигаций более 80 млрд долл. В 2017 году профицит российского торгового баланса (по товарам и услугам) составил 130,117 млрд долл., в первой половине текущего года, по данным ФТС, — 98 млрд долл.

Понимаю всю условность простых арифметических операций применительно к данной ситуации, но если у вас на руках условно 300 миллиардов «кэша» — да пусть хотя бы треть от этой суммы! — должны ли вы эту «резаную бумагу» вложить в какие-то реальные и нужные именно для вас активы или нет? Конечно, должны. Просто обязаны.

Но что именно покупать?

Российский фондовый рынок, по сравнению с «перегретыми» рынками государств «коллективного Запада» и даже «азиатских тигров» во главе с китайским «красным драконом», — катастрофически недооценен. Соответственно, долговой рынок — тоже.

Покупать акции и долги лучше всего на спаде. А спад лучше всего организовать. Ну, еще эмиссию национальной валюты под это дело хорошо провести. И все это проделать за «дымовой завесой» комментариев о том, насколько неустойчивым оказался российский рубль и какие жуткие американские санкции ожидают Россию…

Резонно ли предположить, что, пользуясь благоприятной конъюнктурой, Минфин и ЦБ — скорее всего, не напрямую, а через доверенные «фонды» — скупают акции и долги отечественных предприятий (не только отечественных, кстати, но этого нам уже совсем не видно)?

На мой взгляд, более чем резонно. Особенно — с учетом дальнейшей судьбы этих самых «баксов», которая может быть тоже весьма интересной и небезразличной для российской экономики. А плюс к тому — дополнительная «вишенка на торте» — увеличение рублевой массы внутри страны…

Лично я весьма индифферентно отношусь и к Антону Силуанову, и к Эльвире Набиуллиной, но они профи, этого не отнять.

Обратная сторона кризиса

«Хорошо, — скажет недоверчивый читатель. — А лично мне-то что с того? Раньше я покупал необходимое мне импортное лекарство тысячу рублей, а теперь приходится отдавать уже в полтора раза больше. Или мой любимый зерненый творожок стоил в магазине 90 рублей за 400-граммовую упаковку, а теперь плати за него там же 120? А хлеб? А бензин? А «жировки» за жилищно-коммунальные услуги?» И так далее, и тому подобное…

Рискую попасть пальцем в небо, но почему-то чудится мне наличие у этой, вроде бы «неприглядной», медальки и обратной стороны. Ну, вот как было после дефолта 1998 года? Полный «северный пушной зверек» — однако же, в итоге, «лихие девяностые» на том практически и закончились, к власти пришел Владимир Путин; экономика и зарплаты, вместе с мировыми ценами на нефть и газ, поползли вверх даже не «медленно, но верно», а верно и весьма быстро, чем, собственно, и занимались до кризиса 2008 года.

Где-то на исходе 2006 года мне довелось написать статью «Семь тощих коров», в которой говорилось о том, что «тучные годы» для России завершаются и нашей стране нужно, как ветхозаветному Иосифу, готовиться к приходу длительного проблемного периода. Этот прогноз оправдался только через два года, но и период «тощих коров», по целому ряду причин, затянулся более чем на десять лет.

Теперь можно готовиться к «обратной волне». Только не надо бояться, что «все будет хуже, для всех и навсегда». Кризис неизбежен — не только для России, а для всего мира. И Россия, по большому счету, готова к нему намного лучше, чем весь мир, за редкими и небольшими исключениями.