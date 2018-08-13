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Кабмин ФРГ назвал темы предстоящих переговоров Меркель и Путина в Германии
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    Кабмин ФРГ назвал темы предстоящих переговоров Меркель и Путина в Германии

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    Кабмин ФРГ назвал темы предстоящих переговоров Меркель и Путина в Германии

    Берлин, 13 августа. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт анонсировал переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которые состоятся 18 августа. 

    По его словам, Меркель примет Путина в правительственной резиденции — замке Мезеберг. Встреча состоится в 19.00 по московскому времени.

    Говоря о темах переговоров, Зайберт отметил, что стороны затронут актуальные вопросы внешней политики. Кроме того, Меркель и Путин могут обсудить энергетическое сотрудничество, сирийское и украинское урегулирование, а также поднять вопросы двусторонних отношений, передает РИА Новости.

    Напомним, 20 июля Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии. Тогда политики обсудили вопросы двусторонних отношений, а также ряд международных и региональных проблем.

    Автор: Тимур Румянцев
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