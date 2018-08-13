Саратовский «Артек»: как избавляются от ведущего спортивного лагеря «за ненадобностью»

Учебно-технический оздоровительный центр (УТОЦ) «Березка», расположенный в Октябрьском районе Саратовской области, долгое время сравнивался со знаменитым «Артеком». Однако скоро все изменится. В конце третьей смены 2018-го года владельцем лагеря было принято решение законсервировать его и передать области, поскольку содержать этот непрофильный актив на балансе Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ) филиала ФГУП «Российские телевизионные радиопередающие сети» (РТРС) нет смысла.

История не терпит сослагательного наклонения

В следующем году «Березке» могло бы исполниться 20 лет. Основанный в 1999 году в живописном лесном массиве в Саратовской области лагерь сразу же приобрел популярность среди родителей и детей. Со временем на 10 гектарах территории расположились три двухэтажных и четыре одноэтажных жилых корпуса. Столовая на 600 посадочных мест, медпункт, крытая эстрада, кинозал, помещения для кружков и бассейн. Помимо строений здесь нашлось место площадкам для игры в волейбол, футбол, бадминтон, баскетбол и настольный теннис.

«В разные годы нас возглавляли разные замечательные люди, — поделилась с Федеральным агентством новостей, едва сдерживая слезы, заместитель директора УТОЦ «Березка» по воспитательной работе Елена Горобец. — Было настолько много сделано, что лагерь стал передовой спортивной площадкой, которой нет ни на одной спортивной территории Саратова. Все было благодаря труду и умению руководить».

Ежегодно в «Березке» отдыхали около двух тысяч детей разных возрастов — от самых маленьких дошколят до выпускников старших классов. Попасть сюда хотели многие, но не каждому это было дано, ведь 21 день пребывания в лагере обходился родителю за одного ребенка в 32 тысячи рублей, а вложенные знания и навыки ценились и были востребованы далеко за пределами учреждения.

«Через «Березку» прошло очень много людей, которые потом заняли серьезные посты, — продолжила Елена. — В свое время здесь мы встречали и президентов, и руководителей партий, политических деятелей. Конечно, по областным меркам мы — «Артек» — бренд Саратовской области».

Однако два года назад руководство ФГУП «Российские телевизионные радиопередающие сети» назначило нового руководителя Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ). В январе 2017 года из Хабаровска был переведен главный инженер филиала «Дальневосточный РЦ» Эдуард Тищенко, который и начал заниматься модернизацией работы учреждения и избавляться от балласта.

«Два года назад сюда пришел человек, который не понимает, что такое «Березка», — добавила заместитель директора лагеря Горобец. — Новый человек сказал, что он не хочет этим всем заниматься, потому что это очень большие хлопоты и переживания, ведь кто-то может сломать руку, кто-то — заболеть, какому-то родителю мы не угодили. Согласна, это все имеет место. В лагере — 500 детей в смену. Мы работали на износ. И человек, который пришел и сказал, что нужно избавиться от этого непрофильного актива, поехал в Москву, и там его поддержали».

О решении сотрудники и воспитанники лагеря узнали случайно. 30 июля 2018 года был опубликован приказ за номером 153 «О временной консервации имущественного комплекса УТОЦ «Березка». Это решение, согласно документу, было принято в связи с реализацией мероприятий, связанных с заключением договора безвозмездного пользования имущественным комплексом, закрепленным за «Березкой» с государственным автономным учреждением Саратовской области «Детским оздоровительным лагерем «Молодежный», в целях дальнейшей передачи его из федеральной собственности в государственную собственность Саратовской области.

Дело в том, что приказ вышел ровно в то время, когда в лагере находились дети, — подходила к концу третья смена. 7 августа вожатые, сотрудники и дети прощались друг с другом со слезами на глазах. И эти сантименты были не от того, что до скорой встречи им осталось ждать следующего лета. Они понимали, что больше уже никогда не смогут собраться вместе.

«Если лагерь будет работать, как «Молодежный» и как все остальные лагеря, то все мальчишки и девчонки не поедут туда, а это будет означать, что в Саратовской области больше не будет лагеря, который по уровню сможет соревноваться с «Артеком» или «Орленком», — говорится в тексте петиции, появившейся сразу же по окончании смены и собравшей на момент публикации около двух тысяч подписей (орфография и пунктуация автора сохранена. — Прим. ФАН). — Прекратите играть в Бизнес! Подумайте о детях! Подумайте о том, нужно ли разрушать то, что создавалось многие годы! Оставьте лагерь федеральным! Вы никогда не жалели и не будете жалеть!»

По мнению противников перемен, объединение скажется на обоих учреждениях негативно. Старожилы «Березки» в новые стены вряд ли поедут, а средства на поддержание того уровня и статуса ни в области, ни в министерстве спорта Саратовской области, кому принадлежит «Молодежный», вряд ли найдутся.

Закрыть нельзя работать

«Мы специально проводили общественные слушания по этому лагерю, — пояснил ФАН председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо. — Это наш бренд, лагерь, который очень востребован и всегда был на слуху в Саратовской области. Но такая ситуация связана с тем, что РТРС начали освобождаться от ненужных активов, в том числе и от лагеря. В лагере сменился руководитель, и он изначально хотел его продать, потом отдать, но нам удалось добиться вместе с исполнительной властью, губернатором понимания того, что этот лагерь будет работать».

По словам собеседника, в администрации области знают о недовольствах, но не разделяют волнений и чаяний. Чиновники приложат все усилия, чтобы консервация не затянулась и была проведена по правилам, а не просто заколочена досками.

«Мы держим руку на пульсе, чтобы он (руководитель лагеря. — Прим. ФАН) никуда не ушел и работал, — добавил собеседник. — Вчера я получил информацию, что лагерь начали консервировать. Дальше этим вопросом нужно заниматься и не затягивать это дело. Для этого придется ехать в Москву. В лагерь столько души, сил и средств вложено, он находится в отличном состоянии».

Оказывается, что содержать лагерь — непростое занятие. Несмотря на то, что он самоокупался, на содержание нужно выделять миллионы, с которыми владелец расставаться не желает.

«Лагерь относился к РТРС, он находился на балансе местного ОРТПЦ. Естественно, он был у него непрофильным активом, он должен был связью заниматься, поэтому владелец и хотел передать лагерь в областную собственность», — пояснил ФАН директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Саратов» Дмитрий Петров.

ФАН попыталось выяснить позицию Эдуарда Тищенко и узнать его мнение о возможности сохранения «Березки» в федеральном ведении, но получить ответа не удалось.