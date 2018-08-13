Листьева подставили: Захаров уточнил свою версию об убийстве телеведущего

Москва, 13 августа. Журналист Дмитрий Захаров заявил о том, что за убийством телеведущего программы «Взгляд» Владислава Листьева в 1995 году мог стоять бизнесмен Борис Березовский. Его коллега Александр Политковский не согласился с подобной оценкой. Федеральное агентство новостей решило уточнить у Захарова его видение ситуации.

«Это версия. Я не располагаю фактами, но с точки зрения того, кому это было выгодно, — это было выгодно Березовскому, — пояснил ФАН экс-ведущий «Взгляда» Дмитрий Захаров. — Потому что введение моратория на рекламу наносило ему убыток».

Мелкая фигура не могла пойти на подобное преступление, полагает собеседник агентства. По его словам, это мог совершить только человек, близкий к Татьяне Дьяченко и к власти, который мог рассчитывать на определенную безнаказанность.

Ранее коллега Захарова по «Взгляду» Александр Политковский не согласился с подобной версией. Поскольку решение о моратории на рекламу Листьев не принимал в одиночку, то «стрелять в Листьева — это все равно, что стрелять в телевизор», заметил Политковский.

«Зная Владика много лет, могу сказать — бизнесменом он был никаким. С моей субъективной точки зрения, это выглядит так, что его подставили», — ответил на это Дмитрий Захаров.

Также журналист отметил: при колоссальной популярности Листьева в России сам Владислав был уверен, что ничего подобного произойти не может.

«Меня спрашивали, почему я не обратился с подобными выводами в полицию в свое время. На что я сказал: это бессмысленно, если ты не располагаешь доказательствами. Я не располагал», — сказал бывший ведущий программы «Взгляд».

На вопрос ФАН, не поступало ли ему угроз после озвученной версии, Дмитрий Захаров высказался однозначно.

«Нехороших звонков не было. Кому я нужен в этом контексте? Если б я располагал какими-то документами, я бы поделился ими с кем следовало много лет назад», — пояснил Захаров.

Гендиректор ОРТ Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома в Москве. Преступление до сих пор не раскрыто.