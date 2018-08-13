Хочет дистанцироваться: эксперт объяснил, почему Рабинович раскритиковал лозунг «Слава Украине!»

Киев, 13 августа. Заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин отреагировал на критику депутата Верховной рады Вадима Рабиновича по поводу лозунга «Cлава Украине!», отметив, что политик хочет дистанцироваться от текущей власти на Украине.

По мнению эксперта, Рабинович хочет дистанцироваться от текущего руководства в стране и желает выступать с оппозиционной стороны. Однако политолог указал на противоречивые действия украинского депутата, передает RT.

«У этого лозунга две части, которые составляют неонацистское приветствие: «Слава Украине!» — трудно поспорить, но «Героям слава!» — под героями имеются в виду бандеровцы», — напомнил Жарихин.

Эксперт обратил внимание на то, что ранее Рабинович говорил о своем возможном объединении с украинским политиком Валентином Наливайченко, который лояльно относится к «Правому сектору»1 (группировка запрещена в России). Именно поэтому едва ли Рабинович сможет стать лидером оппозиционной силы на предстоящих на Украине выборах, резюмировал политолог.

Ранее депутат украинской Рады Вадим Рабинович раскритиковал лозунг «Слава Украине!».

Украинский глава Петр Порошенко поручил на законодательном уровне закрепить воинское приветствие «Слава Украине!» и «Героям слава!».

1 Организация запрещена на территории РФ.