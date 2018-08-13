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Песков рассказал, когда ждать решения по предложению Белоусова
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    Песков рассказал, когда ждать решения по предложению Белоусова

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    Песков рассказал, когда ждать решения по предложению Белоусова

    Москва, 13 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда можно ждать решения по идее помощника российского лидера Андрея Белоусова, который предложил изъять дополнительные доходы у 14 российских металлургических, нефтехимических и химических компаний.

    Песков напомнил, что президент России Владимир Путин согласился с возможностью проработки предложения Белоусова по линии правительства. Журналисты поинтересовались у Пескова, пройдет ли совещание по поводу предложения помощника российского лидера. 

    «После [проработки вопроса] можно будет говорить об этом», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова.

    Ранее Белоусов объяснил суть своего предложения изъять дополнительные доходы у 14 металлургических, нефтехимических и химических компаний России.

    Автор: Кристина Волкова
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