Рубль скоро подорожает — экономист РАН

Москва, 13 августа. Биржевой курс доллара в начале торгов впервые с апреля 2016 года превысил отметку в 68 рублей. На момент подготовки новости рубль с поставкой завтра укрепился до 67,85 рубля к доллару и 77,22 рублей к евро. Сегодня утром курс евро поднимался до 78,15 рублей.

В то же время рублю не требуется никаких особых средств поддержки, с курсом российской валюты и так все будет хорошо, заявил Федеральному агентству новостей заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Яков Миркин.

России не нужны ограничения оборота валюты или, наоборот, отказ от валютного суверенитета вроде привязки рубля к более устойчивой валюте, полагает ученый.

«Конечно, ничего подобного не нужно. У нас открытая рыночная экономика, и надо обсуждать не новые ограничения, а новые стимулы модернизации», — заявил Яков Миркин.

Не согласен известный экономист и с теми, кто предрекает рублю дальнейшее падение. Наоборот, он уверен в скором повышении его курса.

«Что касается падения доллара, то за любым падением наступает отскок», — подчеркнул Яков Миркин.

Курс рубля начал снижаться в среду на прошлой неделе, отреагировав на планы администрации США ввести новые санкции против нашей страны. Конкретное решение по ним должно быть объявлено 22 августа. Однако иностранные спекулянты предпочли заранее сократить свое участие в рублевых активах и начали распродавать облигации российского правительства и акции российских компаний, а затем конвертировать полученные за них рубли в валюту.