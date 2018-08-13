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Песков отреагировал на предложение Эрдогана о расчетах в национальной валюте
Россия
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    Песков отреагировал на предложение Эрдогана о расчетах в национальной валюте

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    Песков отреагировал на предложение Эрдогана о торговле в национальной валюте

    Москва, 13 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о планах перейти на расчеты в национальной валюте при торговых связях с другими странами.

    Отвечая на вопрос, будет ли предложение Эрдогана о торговых связях в национальных валютах выгодно России, Песков отметил, что это то, к чему стремится Россия в двухсторонних торгово-экономических отношениях.

    «Тема использования национальных валют при взаимных торговых операциях, она давно поднимается российской стороной на самых различных уровнях. Путин неоднократно говорил о такой возможности и целесообразности. Это то, к чему мы стремимся в двусторонних торгово-экономических отношениях», — заявил Песков на  пресс-конференции.

    Напомним, что ранее  Эрдоган  заявил, что Турция выступает против глобальной экономической войны и готова перейти на расчеты в национальной валюте с Китаем, Россией, Ираном и Украиной. Кроме того, подобное предложение турецкий лидер адресовал странам Евросоюза.

    Автор: Кристина Волкова
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