Песков отреагировал на предложение Эрдогана о расчетах в национальной валюте

Москва, 13 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о планах перейти на расчеты в национальной валюте при торговых связях с другими странами.

Отвечая на вопрос, будет ли предложение Эрдогана о торговых связях в национальных валютах выгодно России, Песков отметил, что это то, к чему стремится Россия в двухсторонних торгово-экономических отношениях.

«Тема использования национальных валют при взаимных торговых операциях, она давно поднимается российской стороной на самых различных уровнях. Путин неоднократно говорил о такой возможности и целесообразности. Это то, к чему мы стремимся в двусторонних торгово-экономических отношениях», — заявил Песков на пресс-конференции.

Напомним, что ранее Эрдоган заявил, что Турция выступает против глобальной экономической войны и готова перейти на расчеты в национальной валюте с Китаем, Россией, Ираном и Украиной. Кроме того, подобное предложение турецкий лидер адресовал странам Евросоюза.