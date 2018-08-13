Киев хочет украсть голоса жителей ЛНР: эксперты оценили возможные махинации на выборах президента Украины

Украинские власти Луганской области (территория находится под контролем Вооруженных сил Украины) принуждают жителей ЛНР регистрироваться в государственном реестре избирателей. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщает «Луганск 1», ссылаясь на жителя Луганской народной республики, который ездил на подконтрольную Киеву территорию для обновления фотографии во внутреннем паспорте гражданина Украины, остается загадкой, для чего жителей ЛНР заставляют регистрироваться в Государственном реестре избирателей.

«Возникла необходимость вклейки фотографии в паспорт по возрасту, обратился в миграционную службу. Меня отправили в Станично-Луганскую РГА, где сказали, что я должен написать заявление о просьбе включить меня в список избирателей и что без этой справки никто паспортов не делает», — рассказал он.

Киев будет рисовать итоги выборов

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что власть в Киеве будет рисовать итоги выборов любыми доступными способами — это совершенно ясно. У Петра Порошенко, его партии, да практически у всех сил нынешнего режима нет никакой легитимности, и ее неоткуда взять кроме как из манипуляций с избирателями.

«Поскольку у режима есть все базы данных жителей ЛНР и ДНР, это готовый список мертвых политических душ. Не исключаю, что окажется, что за Порошенко проголосуют и жители Крыма — пределов для фикции для этого режима не существует. Но не все так плохо. Грядущие выборы на Украине нельзя признавать, если их результаты окажутся противоположными объективным социологическим данным. У России в таком случае будет возможность исправить свою ошибку — о признании режима Порошенко, который пришел к власти путем переворота. Сейчас он будет удерживать свою власть путем махинаций. России нельзя признавать режим Порошенко, да и никто, я думаю, не собирается», — резюмировал Игорь Рябов.

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в комментарии ФАН пояснил: украинские власти уже в который раз решили перейти все возможные рамки вседозволенности. Теперь они создают из жителей Донецкой и Луганской народных республик, которым по тем или иным причинам приходится ездить на подконтрольные Украине территории, базу избирателей, весьма удобную для использования в случае проведения выборов.

«Во-первых, это чисто политтехнологический ход: при недостаточном количестве голосов за «нужного» кандидата голоса дончан и луганчан будут просто-напросто «присвоены» и не присутствовашие на избирательных участках жители народных республик будут отмечены как проголосовавшие. Очень выгодный, а главное весьма денежный для избирательных комиссий актив. Во-вторых, наличие таких «избирателей» станет строчкой отчета для Европейского Союза», — добавил Антон Бредихин.

По словам эксперта, во время проведения выборов Петра Порошенко жители ДНР и ЛНР не участвовали в его избрании. Теперь же, без их ведома будут поставлены соответствующие галочки и отметки в реестре, а следующий президент сможет похвастаться наличием голосов Донбасса.