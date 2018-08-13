Песков анонсировал международную поездку Путина в конце недели

Москва, 13 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в конце недели у российского лидера Владимира Путина запланирована международная поездка.

«На этой неделе будет активная середина недели — региональная поездка, и в конце недели будет международная поездка, о которой мы сообщим», — отметил представитель Кремля.

По его словам, сегодня глава российского государства проведет встречу с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Планируется, что будут рассмотрены социально-экономические аспекты, вопросы развития области.

Напомним, ранее Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждались торговые и экономические отношения между двумя государствами.