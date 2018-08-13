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Все полицейские польского города Камень-Поморски ушли на больничный
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    Все полицейские польского города Камень-Поморски ушли на больничный

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    Все полицейские польского города Камень-Поморски ушли на больничный

    Варшава, 13 августа. В польском городе Камень-Поморски, который находится в Западно-Поморском воеводстве, все полицейские ушли на больничный из-за переутомления.

    Об этом рассказали в полицейском профсоюзе. Как пишет издание Onet, схожая ситуация наблюдается в городе Щецин. В населенном пункте сотрудники правоохранительных органов ушли на больничный на участке Щецин-Дабе, а 70% работающих ушли на отдых на участке Щецин-Небушево.

    Отмечается, что речи о массовой забастовке нет. В полиции объяснили, что на ситуацию оказывает влияние нехватка персонала. Из-за сезона и отпусков польских жителей, а также потока туристов нагрузка страж порядка растет. В профсоюзе подчеркнули, что вакансии в полиции открыты по всей стране.

    При этом в Западно-Поморском воеводстве их больше всего, в этой местности недобор в ряды полиции составляет примерно 10%.

    Все полицейские польского города Камень-Поморски ушли на больничный

    Автор: Алия Садыкова
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