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Кому указ не указ: в Петербурге Таллин переименовали в «Таллинн», а Днепропетровск — в «Днепр»
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    Кому указ не указ: в Петербурге Таллин переименовали в «Таллинн», а Днепропетровск — в «Днепр»

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    Кому указ не указ: в Петербурге Таллин переименовали в «Таллинн», а Днепропетровск — в «Днепр»

    Оказывается, в России есть места, где можно встретить написание названия столицы Эстонии как «Таллинн», хотя правилами русского языка удвоение «н» там не предусмотрено, а также название «Днепр» вместо Днепропетровск, хотя официально наша страна не признавала «декоммунизацию» одного из крупнейших украинских городов. Места эти, как ни странно, относятся к ведению «Российских железных дорог» (РЖД). На ситуацию обратил внимание российский блогер с ником Ayl.

    «Недавно я обратил внимание на некоторые поезда, отправляющиеся с вокзалов Санкт-Петербурга, и на оформление центрального зала Московского вокзала, — написал блогер на портале информационного центра Aftershock. — Обратите внимание на написание города Таллин на схеме: «ТАЛЛИНН».

    Такое же написание эстонской столицы присутствует и на электронном табло в режиме русского языка.

    «На сайте РЖД билеты также покупаются до пункта назначения «Таллинн», — отмечает он, задаваясь вопросом. — Что это такое? На основании каких правовых актов российская компания использует такое написание на территории России?»

    В Петербурге Таллин переименовали в «Таллинн»

    Второе наблюдение блогер сделал на Витебском вокзале Петербурга.

    «Увидел на табло поезд до Днепра. Что-то я забыл, когда у нас в РФ «переименовали» Днепропетровск?» — спрашивает пользователь, и его вопрос поддерживает Федеральное агентство новостей.

    Желая разобраться в ситуации, мы обратились за разъяснениями в пресс-центр «Российских железных дорог», но там посоветовали прислать письменный запрос, на который пообещали ответить в течение недели-двух. ФАН запрос отправил, а об ответе РЖД мы обязательно проинформируем наших читателей.

    Что касается пользователей, то они разъяснили автору поста, что, возможно, не стоит так волноваться и придираться: мол, речь идет всего лишь о станциях назначения в других странах, которые носят свои названия, отличающиеся от российского написания.

    «Я про русский язык говорю: мне на то, как эстонцы у себя говорят и как их столица пишется и произносится в других странах, глубоко фиолетово, — возражает на эти доводы Ayl. — А в России есть указ 1995, если не ошибаюсь, года о написании стран и столиц бывшего СССР. И там указано для Эстонии: Таллин. Но президентский указ, по-видимому, для кого-то совсем не указ».

    «Предположу, что дело не в раболепии перед соседями и не в правилах языка. А в простом раздолбайстве и пофигизме тех, кто все это заполняет», — сделал резонное допущение пользователь с ником Кабан.

    В Петербурге Таллин переименовали в «Таллинн»

    Не столь невинной считает эту ситуацию кандидат философских наук, эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Владимир Киреев.

    «В нашем обществе существуют разные точки зрения и на происходящие, и на исторические события, и это на самом деле хорошо, — отметил политолог в комментарии Федеральному агентству новостей. — Да, большая честь граждан придерживается общих взглядов на исторические и политические процессы, но есть и те, кто думает по-другому».

    Никто не мешает этим людям думать, как им угодно, если это не вступает в противоречие с законом и с правами других людей, отметил политолог, но, когда дело касается официальной информации, к таким вещам стоит относиться более внимательно.

    «Люди, придерживающиеся не соответствующих общепринятым взглядов, могут работать в том числе в официальных структурах, в органах власти. В то же время мы знаем, что, например, у наших украинских соседей регулярно происходят события, связанные либо с отказом от общего советского прошлого, либо с увековечиванием более чем сомнительных персонажей с сомнительной репутацией или напрямую врагов России, которые сотрудничали с нацистами».

    Кому указ не указ: в Петербурге Таллин переименовали в «Таллинн», а Днепропетровск — в «Днепр»

    К таким вещам нельзя относиться легкомысленно, и с этой точки зрения «непатриотичное» расписание поездов требует как минимум корректировки, а как максимум может стать основанием для оргвыводов, отмечает собеседник ФАН.

    «И «Таллинн» с двумя «н», и «Днепр» вместо Днепропетровска — это свидетельства некоторой бездумности. Стоит внимательнее следить, чтобы такие вещи не тиражировались в публичном пространстве, а руководству официальных структур нужно тщательнее следить за этим», — отметил Владимир Киреев.

    Напомним, еще в советские времена, когда Эстония была неотъемлемой частью СССР, в декабре 1988 года на сессии Верховного совета Эстонской ССР была принята поправка к русскому тексту Конституции ЭССР, согласно которой название столицы республики стали писать с двумя «н» — Таллинн.

    А уже после распада Советского Союза — в 1995 году — распоряжением администрации президента РФ «О написании названий государств — бывших республик СССР и их столиц» было установлено написание названия столицы Эстонии как Таллин. При этом эстонские средства массовой информации, издающиеся на русском языке, используют написание «Таллинн», как того требует действующая в Эстонии так называемая «языковая инспекция».

    Что касается четвертого по численности населения города Украины Днепропетровска, то 19 мая 2016 года постановлением Верховной рады он бы переименован в Днепр. Решение стало следствием украинского закона о декоммунизации — «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики».

    Автор: Иван Петровский
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