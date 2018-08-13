Кому указ не указ: в Петербурге Таллин переименовали в «Таллинн», а Днепропетровск — в «Днепр»

Оказывается, в России есть места, где можно встретить написание названия столицы Эстонии как «Таллинн», хотя правилами русского языка удвоение «н» там не предусмотрено, а также название «Днепр» вместо Днепропетровск, хотя официально наша страна не признавала «декоммунизацию» одного из крупнейших украинских городов. Места эти, как ни странно, относятся к ведению «Российских железных дорог» (РЖД). На ситуацию обратил внимание российский блогер с ником Ayl.

«Недавно я обратил внимание на некоторые поезда, отправляющиеся с вокзалов Санкт-Петербурга, и на оформление центрального зала Московского вокзала, — написал блогер на портале информационного центра Aftershock. — Обратите внимание на написание города Таллин на схеме: «ТАЛЛИНН».

Такое же написание эстонской столицы присутствует и на электронном табло в режиме русского языка.

«На сайте РЖД билеты также покупаются до пункта назначения «Таллинн», — отмечает он, задаваясь вопросом. — Что это такое? На основании каких правовых актов российская компания использует такое написание на территории России?»

Второе наблюдение блогер сделал на Витебском вокзале Петербурга.

«Увидел на табло поезд до Днепра. Что-то я забыл, когда у нас в РФ «переименовали» Днепропетровск?» — спрашивает пользователь, и его вопрос поддерживает Федеральное агентство новостей.

Желая разобраться в ситуации, мы обратились за разъяснениями в пресс-центр «Российских железных дорог», но там посоветовали прислать письменный запрос, на который пообещали ответить в течение недели-двух. ФАН запрос отправил, а об ответе РЖД мы обязательно проинформируем наших читателей.

Что касается пользователей, то они разъяснили автору поста, что, возможно, не стоит так волноваться и придираться: мол, речь идет всего лишь о станциях назначения в других странах, которые носят свои названия, отличающиеся от российского написания.

«Я про русский язык говорю: мне на то, как эстонцы у себя говорят и как их столица пишется и произносится в других странах, глубоко фиолетово, — возражает на эти доводы Ayl. — А в России есть указ 1995, если не ошибаюсь, года о написании стран и столиц бывшего СССР. И там указано для Эстонии: Таллин. Но президентский указ, по-видимому, для кого-то совсем не указ».

«Предположу, что дело не в раболепии перед соседями и не в правилах языка. А в простом раздолбайстве и пофигизме тех, кто все это заполняет», — сделал резонное допущение пользователь с ником Кабан.

Не столь невинной считает эту ситуацию кандидат философских наук, эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Владимир Киреев.

«В нашем обществе существуют разные точки зрения и на происходящие, и на исторические события, и это на самом деле хорошо, — отметил политолог в комментарии Федеральному агентству новостей. — Да, большая честь граждан придерживается общих взглядов на исторические и политические процессы, но есть и те, кто думает по-другому».

Никто не мешает этим людям думать, как им угодно, если это не вступает в противоречие с законом и с правами других людей, отметил политолог, но, когда дело касается официальной информации, к таким вещам стоит относиться более внимательно.

«Люди, придерживающиеся не соответствующих общепринятым взглядов, могут работать в том числе в официальных структурах, в органах власти. В то же время мы знаем, что, например, у наших украинских соседей регулярно происходят события, связанные либо с отказом от общего советского прошлого, либо с увековечиванием более чем сомнительных персонажей с сомнительной репутацией или напрямую врагов России, которые сотрудничали с нацистами».

К таким вещам нельзя относиться легкомысленно, и с этой точки зрения «непатриотичное» расписание поездов требует как минимум корректировки, а как максимум может стать основанием для оргвыводов, отмечает собеседник ФАН.

«И «Таллинн» с двумя «н», и «Днепр» вместо Днепропетровска — это свидетельства некоторой бездумности. Стоит внимательнее следить, чтобы такие вещи не тиражировались в публичном пространстве, а руководству официальных структур нужно тщательнее следить за этим», — отметил Владимир Киреев.

Напомним, еще в советские времена, когда Эстония была неотъемлемой частью СССР, в декабре 1988 года на сессии Верховного совета Эстонской ССР была принята поправка к русскому тексту Конституции ЭССР, согласно которой название столицы республики стали писать с двумя «н» — Таллинн.

А уже после распада Советского Союза — в 1995 году — распоряжением администрации президента РФ «О написании названий государств — бывших республик СССР и их столиц» было установлено написание названия столицы Эстонии как Таллин. При этом эстонские средства массовой информации, издающиеся на русском языке, используют написание «Таллинн», как того требует действующая в Эстонии так называемая «языковая инспекция».

Что касается четвертого по численности населения города Украины Днепропетровска, то 19 мая 2016 года постановлением Верховной рады он бы переименован в Днепр. Решение стало следствием украинского закона о декоммунизации — «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики».