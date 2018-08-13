В Кремле ответили на вопрос о связанной с Сенцовым ситуации

Москва, 13 августа. Кремлю в данный момент нечего добавить по ситуации, связанной с украинским режиссером Олегом Сенцовым. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На минувшей неделе сообщалось, что президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон во время телефонной беседы обсудили ситуацию с Сенцовым. После этого, как написали СМИ, Париж распространил информацию, что Путин обещал французскому главе дать некие ответы по ситуации.

«Пока мне нечего вам сказать к тому, что говорилось ранее, нечего добавить», — подчеркнул Песков.

Напомним, Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам колонии по обвинению в организации террористических актов в Крыму. В середине мая украинский режиссер объявил голодовку. В настоящее время медики наблюдают за его состоянием и здоровьем.