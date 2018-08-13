Песков рассказал о значимых итогах саммита по Каспию

Москва, 13 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о значимых итогам саммита «каспийской пятерки» (России, Азербайджана, Казахстана, Ирана, Туркменистана), который прошел в воскресенье, 12 августа, в Актау.

Песков напомнил, что накануне состоялась встреча лидеров прикаспийских стран — России, Ирана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана. В ходе саммита лидеры «каспийской пятерки» подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря.

«Впереди еще много работы по урегулированию вопросов, но основа — юридическая основа — создана, и, собственно, это является венцом работы, которая длилась не одно десятилетие среди прибрежных государств», — передает корреспондент Федерального агентства новостей Пескова.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что главы России, Азербайджана, Казахстана, Ирана, Туркменистана подписали документ, который определяет правой статус Каспийского моря. Работа над конвенцией велась более 20 лет.