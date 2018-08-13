Группу по защите избирательных прав создали в аппарате Москальковой

Москва, 13 августа. Рабочая группа по оперативному реагированию на случаи нарушения избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов создана в аппарате уполномоченного по правам человека в России. Об этом говорится на официальном сайте российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

Также открыта горячая линия и организован мониторинг по вопросам нарушения избирательных прав граждан в преддверии единого дня голосования 9 сентября. Обратиться с вопросами и сообщить о нарушениях избирательных прав можно ежедневно с девяти утра до шесть часов вечера, а 9 сентября — с 08.00 до закрытия избирательных участков.

Отмечается, что подобные меры не только помогут обеспечить прозрачность голосования, но и сразу же реагировать на факты нарушения избирательных прав.