Меню
Общество
Группу по защите избирательных прав создали в аппарате Москальковой
Россия
Налоговики усилят борьбу с дроблением бизнеса
Следующая новость
Загрузка...

    Группу по защите избирательных прав создали в аппарате Москальковой

    144

    Группу по защите избирательных прав создали в аппарате Москальковой

    Москва, 13 августа. Рабочая группа по оперативному реагированию на случаи нарушения избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов создана в аппарате уполномоченного по правам человека в России. Об этом говорится на официальном сайте российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

    Также открыта горячая линия и организован мониторинг по вопросам нарушения избирательных прав граждан в преддверии единого дня голосования 9 сентября. Обратиться с вопросами и сообщить о нарушениях избирательных прав можно ежедневно с девяти утра до шесть часов вечера, а 9 сентября — с 08.00 до закрытия избирательных участков.

    Отмечается, что подобные меры не только помогут обеспечить прозрачность голосования, но и сразу же реагировать на факты нарушения избирательных прав.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.