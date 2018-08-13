Путин пока не давал поручений по ответу России на новые санкции США — Песков

Москва, 13 августа. В Кремле отреагировали на заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об ответных санкционных мерах против США, а также рассказали, давал ли российский лидер Владимир Путин на этот счет какие-то указания.

«В данном случае речь шла о том, что Россия действует по принципам зеркальности, взаимности. Что касается поручений, то пока не давал [Путин]. Был только анонс, что пакет готовится, но они не введены», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас неизвестно, какие рестрикции готовит Вашингтон, поэтому говорить об ответе было бы некорректно, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, ранее в Вашингтоне сообщили, что американские власти могут ввести второй пакет санкций в отношении РФ из-за так называемого «дела Скрипаля».

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери. По версии британских следователей, к инциденту с отравлением Скрипалей причастна Москва. Впрочем, никаких доказательств и улик на этот счет британская сторона не предоставила. РФ категорически опровергает все обвинения, называя их голословными и бездоказательными.