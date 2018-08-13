Песков рассказал, что Путин и Роухани обсуждали в Актау

Москва, 13 августа. Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани обсудили актуальные вопросы, касающиеся отношений двух стран и международной обстановки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков рассказал журналистам, что Путин и Роухани обсуждали в Актау, где встречалась «каспиская пятерка».

«Ситуация, связанная с Вашингтоном [ввод американских санкций против Ирана] обсуждалась. Двусторонние российско-иранские отношения. Сирия затрагивалась», — перечислил представитель Кремля.

Ранее Путин, открывая встречу с Роухани, заявил, что у стран большой объем сотрудничества, много вопросов по Каспию и по урегулированию очень острых кризисов, в том числе и в Сирии.