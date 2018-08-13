Песков отказался гипотетически рассуждать об оказании помощи Турции



Москва, 13 августа. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган в ходе состоявшихся телефонных переговоров обсудили строительство газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что со стороны Эрдогана не было никаких просьб об оказании помощи в тяжелой экономической ситуации, в которой оказалась Турция.

«Нет, никаких просьб не было. Всегда обсуждаются какие-то большие проекты», — отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, главы двух государств обсуждали вопросы в области энергетики, прежде всего — строительство «Турецкого потока» и АЭС «Аккую».

Песков также напомнил, что у РФ и Турции есть совместные инвестиционные фонды, а также разветвленные торгово-экономические связи.

«Эти вопросы обсуждаются», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ему также был задан вопрос о том, могут ли возникнуть какие-либо трудности с реализацией проектов в Турции в связи с кризисом в этой стране.

«Не та ситуация, где возможно рассуждать гипотетически», — заключил Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган положительно оценили сотрудничество в сферах оборонной промышленности и энергетики, обсудили двусторонние торгово-экономические отношения.