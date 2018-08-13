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«Я в Крым езжу постоянно»: Лещенко отреагировал на заявление Вайкуле о полуострове
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    «Я в Крым езжу постоянно»: Лещенко отреагировал на заявление Вайкуле о полуострове

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    «Я в Крым езжу постоянно»: Лещенко отреагировал на заявление Вайкуле о полуострове

    Москва, 13 августа. Известный певец Лев Лещенко прокомментировал заявление Лаймы Вайкуле о том, что она ни за какие деньги не поедет в Крым.

    Известная певица во время визита в Одессу заявила, что ни за какой гонорар не согласна приезжать в Крым, так как «европейцам» это «запрещено». 

    «Это ее [Вайкуле] личный выбор. Что касается меня, то я в Крым езжу постоянно и не вижу в этом ничего плохого», — приводит слова Лещенко «Ридус».

    «Я в Крым езжу постоянно»: Лещенко отреагировал на заявление Вайкуле о полуострове

    Заявление Вайкуле вызвало скандал. Директор певицы Алексей Яковлев попытался сгладить ситуацию, заявив, что слова певицы «каждый воспринимает в меру своей испорченности», пишет Infox.ru. А продюсер Иосиф Пригожин посоветовал Вайкуле не приезжать с концертами в Россию после ее заявления о Крыме, так как она оскорбила своих поклонников.

    Автор: Катерина Иванова
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